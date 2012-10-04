〔国际油市〕原油价格因中东局势跳升,汽油期货受炼厂着火带动劲涨5%

《中国新债预测》30年期新发国债中标利率预测均值3.85%，低于二级
路透北京2月16日 - 中国财政部周五将招标新发行30年期国债。路透调查显示，今日现券市场多头情绪有所升温，TLF（临时流动性便利）到期未续作等流动性方面的利空消息已被消化，且午后国开债一级招标结果良好，预计明日招标需求较好，中标利率将低于二级，预测均值为3.85%。
* 汽油和取暖油期货急升,因德州Baytown的炼厂着火
* 中东紧张局势和土耳其向叙利亚还击,提振油价
* 关注周五公布的美国9月非农就业报告
路透纽约10月4日电---油价周四跳升4%,因中东紧张局势燃点了供应忧虑,且美国汽油期货飙升,此前美国规模最大的炼厂着火.
布兰特原油录得6月底来的最大单日百分比升幅,因艾克森美孚(XOM.N)位于德州贝敦(Baytown)的炼厂的柴油加氢器着火的消息,驱动RBOB汽油期货在午后交易中扬升逾5%.
美国股市上涨也对油价提供进一步支撑.在周五月度非农就业报告公布前,周四美国公布的上周初请失业金人数显示劳力市场改善,带动美股上升.
今日,在叙利亚和土耳其边境爆发叙利亚暴乱发生18个月以来最严重的一次跨境冲突,土耳其的报复行动进一步升级,炮击叙利亚一边境城镇,此前叙利亚炮击土耳其南部边境城市Akcakale,导致五个土耳其人死亡,土耳其形容这是"令人不能容忍的最后一根稻草".
西方国家和伊朗就伊朗核计划的磋商陷入僵局,令市场一直担心中东地区的原油供应可能中断.
欧元兑美元触及两周高位,提振美元计价商品,此前欧洲央行总裁德拉吉重申将保卫欧元区货币体系及欧元的承诺.
11月布兰特原油期货LCOc1劲升4.41美元,结算价报每桶112.58美元,终止了过去三天将价格拉低至略高于108美元的跌势.
美国11月原油期货CLc1大涨3.57美元,结算价报每桶91.71美元,结束之前两天的连跌之势.
美国RBOB汽油RBc1领升石油市场.该合约飙升14.34美分,结算价报每加仑2.9429美元.
美国取暖油HOc1 HOX2上扬12.20美分,结算价报每加仑3.1884美元.
投资人静待周五公布关键的美国9月非农就业报告,从中寻找任何改善的迹象,这些迹象将可能带动原油和消费商品需求上升.
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量
NYMEX合约
11月原油 91.71 3.57 4.1% 87.91 91.84 272,771 339,506
12月原油 92.07 3.55 4.0% 88.29 92.19 86,946 112,983
11月RBOB汽油 2.9429 0.1434 5.1% 2.7970 2.9480 53,708 70,693
12月RBOB汽油 2.7984 0.1163 4.3% 2.6765 2.8010 39,527 47,195
11月取暖油 3.1884 0.1220 4.0% 3.0665 3.1898 65,107 82,818
12月取暖油 3.1604 0.1149 3.8% 3.0459 3.1615 51,715 55,860
ICE合约
11月布兰特 112.58 4.41 4.1% 108.02 112.69 213,031 240,499
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 512,336 661,524 516,101 1,571,703 -14,826
汽油 136,647 167,664 148,342 277,905 235
取暖油 193,526 210,267 147,350 318,267 -3,754(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
路透北京2月16日 - 中国财政部周五将招标新发行30年期国债。路透调查显示，今日现券市场多头情绪有所升温，TLF（临时流动性便利）到期未续作等流动性方面的利空消息已被消化，且午后国开债一级招标结果良好，预计明日招标需求较好，中标利率将低于二级，预测均值为3.85%。
中国顶层设计的改革框架已基本搭建齐备，今年则是撸起袖子加油干的政策落实年，但如何在正确的道路上，选择正确的方法提高政策执行力，确保改革到位显然是关键。
* 台湾1月外销订单金额预估年增6.65%(上月为年增6.3%) * 数据将于2月20日(周一)0800GMT公布 路透台北2月16日 - 路透调查10家金融机构结果显示，台湾1月外销 订单金额料较上年同期增长6.65%，为连续第六个月正成长。 先前分析师指出，受惠于半导体需求成长，及原油、基本金属价格明 显扬升，且因比较基期偏低，因此今年上半年出口年表现料佳；9月又有 苹果新手机推出，下半年展望也相对乐观。 台湾外销订单数据是亚洲出口及高科技产品需求的领先指标，通常较 实际出口领先二至三个月。 以下为金融机构对1月外销订单的预估年变动率：(%) 金融机构 预估值 澳盛银行 12.60 法国巴黎银行 11.00 星展银行 3.40 富兰克林华美投 1.90 信 安智银行 8.00 元富投顾 0.30 永丰投顾