〔国际油市〕原油价格因中东局势跳升,汽油期货受炼厂着火带动劲涨5%

* 汽油和取暖油期货急升,因德州Baytown的炼厂着火

* 中东紧张局势和土耳其向叙利亚还击,提振油价

* 关注周五公布的美国9月非农就业报告

路透纽约10月4日电---油价周四跳升4%,因中东紧张局势燃点了供应忧虑,且美国汽油期货飙升,此前美国规模最大的炼厂着火.

布兰特原油录得6月底来的最大单日百分比升幅,因艾克森美孚(XOM.N)位于德州贝敦(Baytown)的炼厂的柴油加氢器着火的消息,驱动RBOB汽油期货在午后交易中扬升逾5%.

美国股市上涨也对油价提供进一步支撑.在周五月度非农就业报告公布前,周四美国公布的上周初请失业金人数显示劳力市场改善,带动美股上升.

今日,在叙利亚和土耳其边境爆发叙利亚暴乱发生18个月以来最严重的一次跨境冲突,土耳其的报复行动进一步升级,炮击叙利亚一边境城镇,此前叙利亚炮击土耳其南部边境城市Akcakale,导致五个土耳其人死亡,土耳其形容这是"令人不能容忍的最后一根稻草".

西方国家和伊朗就伊朗核计划的磋商陷入僵局,令市场一直担心中东地区的原油供应可能中断.

欧元兑美元触及两周高位,提振美元计价商品,此前欧洲央行总裁德拉吉重申将保卫欧元区货币体系及欧元的承诺.

11月布兰特原油期货LCOc1劲升4.41美元,结算价报每桶112.58美元,终止了过去三天将价格拉低至略高于108美元的跌势.

美国11月原油期货CLc1大涨3.57美元,结算价报每桶91.71美元,结束之前两天的连跌之势.

美国RBOB汽油RBc1领升石油市场.该合约飙升14.34美分,结算价报每加仑2.9429美元.

美国取暖油HOc1 HOX2上扬12.20美分,结算价报每加仑3.1884美元.

投资人静待周五公布关键的美国9月非农就业报告,从中寻找任何改善的迹象,这些迹象将可能带动原油和消费商品需求上升.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

11月原油 91.71 3.57 4.1% 87.91 91.84 272,771 339,506

12月原油 92.07 3.55 4.0% 88.29 92.19 86,946 112,983

11月RBOB汽油 2.9429 0.1434 5.1% 2.7970 2.9480 53,708 70,693

12月RBOB汽油 2.7984 0.1163 4.3% 2.6765 2.8010 39,527 47,195

11月取暖油 3.1884 0.1220 4.0% 3.0665 3.1898 65,107 82,818

12月取暖油 3.1604 0.1149 3.8% 3.0459 3.1615 51,715 55,860

ICE合约

11月布兰特 112.58 4.41 4.1% 108.02 112.69 213,031 240,499

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 512,336 661,524 516,101 1,571,703 -14,826

汽油 136,647 167,664 148,342 277,905 235

取暖油 193,526 210,267 147,350 318,267 -3,754(完)