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货币新闻 | 2012年 10月 6日 星期六 03:30 BJT

〔美国数据〕8月消费者信贷增加181.2亿美元,7月修定为减少24.5亿美元

路透华盛顿10月5日电---美国联邦储备理事会(FED,美联储)周五公布,8月美国消费者信贷强劲反弹,此前在7月录得约一年来的首次下跌.

8月美国消费者信贷反弹很可能被解读为短期提振增长,但如果消费者信贷增长并没有在实质薪资上升的支持的话,这对家庭的资产负债表的前景不利.实质薪资表现一直滞迟.

美联储称,美国8月消费者信贷增加181.2亿美元,此为5月来最大升幅.7月消费者信贷减幅修定为减少24.5亿美元.

包括信用卡在内的8月循环信贷增长42亿美元.包括学生贷款和汽车贷款在内的8月非循环信贷增加139.2亿美元.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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