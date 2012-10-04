〔纽约汇市〕欧元触及两周高位,因欧洲央行称准备好购债

* 德拉吉确认将支撑欧元

* 欧洲央行维持利率在0.75%不变,关注西班牙

* 市场谨慎等待日本央行利率决策

路透纽约10月4日电---欧元兑美元和日圆周四上涨,此前欧洲央行总裁德拉吉表示,欧洲央行准备好实施购债计划,这会拉低负债沉重国家的借款成本.

欧洲央行购债计划的细节仍不得而知,但这是该行应对欧债危机整体策略的重要组成部分.

欧洲央行总裁德拉吉表示,该行有"完全有效的支持机制"来实施计划,令投资人放心.他在记者会没有阐述计划细节,但欧元受希望带动上涨.

欧洲央行维持利率在0.75%不变,之后德拉吉的记者会也没有什么意外.

德拉吉表示,欧洲央行购债的决定缓和了欧元区的紧张气氛.

"欧元上涨...因认为欧洲央行准备好在必要时采取行动."GFT汇市策略师Neal Gilbert表示.

德拉吉还再度表达了守卫欧元区货币体系和欧元的决心.他表示,"欧元是不可逆转的",他还坚定承诺保持欧元区货币政策的"专一性".

7月,德拉吉承诺将竭尽所能保卫欧元,引发欧元从两年低点反弹.这也有助于缓和对欧元区可能瓦解的担忧.

在美国联邦储备理事会(FED,美联储)发布9月会议记录显示委员们对需要更多货币政策普遍认同后,欧元对美元从大涨近1%的升势中回落.美联储还讨论了采用通胀和失业率数字门槛作为货币政策指引.

上月,美联储推出开放式的大规模购买抵押贷款支持债券计划,以提振经济.

在周五美国发布9月就业报告前,欧元也缩减涨幅.路透访查的分析师预计,9月非农就业岗位增加11.3万,失业率由8.1%增至8.2%.

"我不是说此次就业报告没有前几个月那么重要,但美联储购债的开放式承诺可能令此次报告的重要性降低了一些."苏格兰皇家银行汇市策略师Brian Kim表示,他预计市场反应可能平平.

纽约午后,在美联储发布会议记录前,欧元兑美元EUR=升近1%,之后缩减涨幅,报1.3016美元,升0.87%.盘中触及1.3031美元的9月21日来最高水准.欧元兑日圆EURJPY=升0.82%,报102.13日圆,盘中触及102.18日圆的两周高位.

**关注西班牙**

西班牙寻求救助以启动欧洲央行购债计划的机率令投资人对沽出欧元持谨慎态度.但同时,对西班牙何时可能寻求救助的不确定性也限制了欧元的升幅.

但分析师相信,西班牙的预算提案看来是为要寻求救助设计的.

周四的市场焦点还有西班牙标售40亿欧元公债,得标利率较上次标售下滑.

欧元兑瑞郎EURCHF=升至两周高位,之后回落,当日持平,报1.2110瑞郎,欧元兑英镑EURGBP=D4从两周高位小幅回撤,报0.8042英镑.

英镑兑美元GBP=D4升0.75%,报1.6194美元,此前英国央行维持利率和量化宽松政策总体规模不变,一如预期.

**关注日本央行**

日圆表现普遍不振,兑美元和欧元一度跌至两周低点,投资人担心日本央行周五可能意外放宽政策.

美元兑日圆JPY=午后持平,报78.46日圆.

上月才增加购买资产计划的日本央行受到强大的政治压力,要求其提供更多货币刺激措施,以尽力提振经济成长并压制日圆.

市场预计,日本央行将维持利率不变,以判断最新放宽政策的效果.在其10月30日下次货币政策会议前,进一步放宽政策的压力将持续.

"鉴于日本央行两周前刚进一步放宽了政策,我们认为此次会议可能按兵不动,除非日圆因一些理由大涨,导致财务省考虑干预汇市."美银美林周四给客户的报告写道.(完)

--编译 李军;审校 母红

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