〔纽约期市〕ICE期棉下跌,出口数据引发三日涨势后有技术卖盘涌出

路透纽约10月4日电---棉花期货周四下跌,之前有数据显示中国纺厂上周趁价格跌至近70美分时恢复买入,该消息带动棉价升至100天移动均线,之后涌出的技术卖盘令棉价下跌.中国是全球最大的纺织市场.

棉价升至每磅72.65美分的一周高位后遭遇阻力,而后开始下跌,结束连涨三天之势.

洲际交易所(ICE)-12月期棉CTZ2结算价收低0.1%,报每磅72.09美分.成交量仅略高于9,600口,为周三水平的约一半.

谷物市场上涨,且美国农业部数据显示上周棉花出口销售跳升80%至略低于240,000出口包,为6月来的第二高水平,这些因素引发对棉花的买盘.

在出口销售的美国棉花中,几乎一半是往中国,投资人对中国纺厂回到市场感到宽慰.上周四棉花价格触及70.22美分的两个月低位,吸引中国买家入市.

"这是纺厂新的买入,"logicadvisors.com交易商Ron Lawson说.

这亦是9月初来的最高,当时一周出口销售超过300,000包,结束了过去三个月来每周出口平均不足100,000包的頽势.

中国为期一周的国庆节假期结束后,料将在下周展开为期数月的采购计划,以补充战略库存.

棉花表现落后于大宗商品市场普涨之势,油价上涨,带动汤森路透-Jefferies CRB指数.TRJCRB升1.3%.(完)