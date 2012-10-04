〔纽约期市〕ICE期棉下跌,出口数据引发三日涨势后有技术卖盘涌出

《中国新债预测》30年期新发国债中标利率预测均值3.85%，低于二级
路透北京2月16日 - 中国财政部周五将招标新发行30年期国债。路透调查显示，今日现券市场多头情绪有所升温，TLF（临时流动性便利）到期未续作等流动性方面的利空消息已被消化，且午后国开债一级招标结果良好，预计明日招标需求较好，中标利率将低于二级，预测均值为3.85%。
路透纽约10月4日电---棉花期货周四下跌,之前有数据显示中国纺厂上周趁价格跌至近70美分时恢复买入,该消息带动棉价升至100天移动均线,之后涌出的技术卖盘令棉价下跌.中国是全球最大的纺织市场.
棉价升至每磅72.65美分的一周高位后遭遇阻力,而后开始下跌,结束连涨三天之势.
洲际交易所(ICE)-12月期棉CTZ2结算价收低0.1%,报每磅72.09美分.成交量仅略高于9,600口,为周三水平的约一半.
谷物市场上涨,且美国农业部数据显示上周棉花出口销售跳升80%至略低于240,000出口包,为6月来的第二高水平,这些因素引发对棉花的买盘.
在出口销售的美国棉花中,几乎一半是往中国,投资人对中国纺厂回到市场感到宽慰.上周四棉花价格触及70.22美分的两个月低位,吸引中国买家入市.
"这是纺厂新的买入,"logicadvisors.com交易商Ron Lawson说.
这亦是9月初来的最高,当时一周出口销售超过300,000包,结束了过去三个月来每周出口平均不足100,000包的頽势.
中国为期一周的国庆节假期结束后,料将在下周展开为期数月的采购计划,以补充战略库存.
棉花表现落后于大宗商品市场普涨之势,油价上涨,带动汤森路透-Jefferies CRB指数.TRJCRB升1.3%.(完)
--编译 利棣儿;审校 郑茵
路透北京2月16日 - 中国财政部周五将招标新发行30年期国债。路透调查显示，今日现券市场多头情绪有所升温，TLF（临时流动性便利）到期未续作等流动性方面的利空消息已被消化，且午后国开债一级招标结果良好，预计明日招标需求较好，中标利率将低于二级，预测均值为3.85%。
中国顶层设计的改革框架已基本搭建齐备，今年则是撸起袖子加油干的政策落实年，但如何在正确的道路上，选择正确的方法提高政策执行力，确保改革到位显然是关键。
* 台湾1月外销订单金额预估年增6.65%(上月为年增6.3%) * 数据将于2月20日(周一)0800GMT公布 路透台北2月16日 - 路透调查10家金融机构结果显示，台湾1月外销 订单金额料较上年同期增长6.65%，为连续第六个月正成长。 先前分析师指出，受惠于半导体需求成长，及原油、基本金属价格明 显扬升，且因比较基期偏低，因此今年上半年出口年表现料佳；9月又有 苹果新手机推出，下半年展望也相对乐观。 台湾外销订单数据是亚洲出口及高科技产品需求的领先指标，通常较 实际出口领先二至三个月。 以下为金融机构对1月外销订单的预估年变动率：(%) 金融机构 预估值 澳盛银行 12.60 法国巴黎银行 11.00 星展银行 3.40 富兰克林华美投 1.90 信 安智银行 8.00 元富投顾 0.30 永丰投顾