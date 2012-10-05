〔美国热股〕新业务提振Constellation Brands营收增长,股价大涨近5%

中港个股：江西铜业旗下四川康西铜业暂停生产，正在探讨异地搬迁

据香港联交所周一晚间公告，康西铜业生产规模小，近几年连续亏损。根据凉山州人民政府等部门的有关淘汰落后产能等意见，康西铜业已暂停生产，目前正在探讨异地搬迁的有关事宜。