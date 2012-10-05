〔欧洲汇市〕英镑兑美元升至一周最高,兑欧元触及两周低点

* 英镑兑美元触及一周最高,受美国就业数据带动

* 但英镑兑欧元下滑至两周低位

* 本周英国数据疲弱令英镑承压

* 美国9月失业率跌至近四年低位

路透伦敦10月4日电---英镑兑美元周五触及一周最高,但兑欧元跌至两周低点,因美国9月失业率降至近四年低位,提振较高风险货币表现.

欧元兑英镑上涨,本周英国数据走弱,为英国央行下月会议将可能选择扩大资产购买计划规模开启大门,这使英镑承压.

美国9月非农就业岗位增加11.4万个,预估为增加11.3万个,9月失业率为7.8%,创下2009年1月以来最低,预估为8.2%.[ID:nEAPA50DS3][ID:nSB2033969]

该数据扶助英镑兑美元GBP=D4升至1.6218美元高位.如果英镑进一步上涨,目标在9月28日高位1.6273和一周前触及的2012年高位1.6310.

英镑和股市、欧元及澳元等货币一起上涨,但分析师称,英镑升势可能受限,因美国就业数据未提供美国联邦储备理事会(美联储,FED)是否会再度放度宽货币政策的线索.

欧元兑英镑EURGBP=D4升0.2%,至0.8064英镑,可望录得两个月来最大周度升幅.

进一步涨势将使欧元升向位于9月中峰值0.8114英镑的技术阻力位.但交易商说,欧元可能受于周五到期、据报执行价在0.8050英镑的期权影响,或令欧元接近该水准.

本周公布的经济活动数据表明英国第三季经济仅小幅增长,建筑业仍在萎缩,且占经济很大比重的服务业增长远小于预期.

市场观察者称,这可能提振对英国央行决策者于11月会议扩大其购债计划规模的臆测,扩大购债计划规模将使英镑处于弱势.本周英国央行宣布维持其政策不变.

巴克莱在研究报告中写道:"我们仍预期英国央行货币政策委员会将在11月会议宣布放宽政策,扩大购债规模500亿英镑,而且,更大胆的臆测是,将降息25个基点."

"我们认为,8月通胀报告显示出进一步放宽政策的倾向,且我们相信自那以后经济前景恶化."(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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