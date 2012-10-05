〔欧洲汇市〕英镑兑美元升至一周最高,兑欧元触及两周低点

中港个股：江西铜业旗下四川康西铜业暂停生产，正在探讨异地搬迁
据香港联交所周一晚间公告，康西铜业生产规模小，近几年连续亏损。根据凉山州人民政府等部门的有关淘汰落后产能等意见，康西铜业已暂停生产，目前正在探讨异地搬迁的有关事宜。
* 英镑兑美元触及一周最高,受美国就业数据带动
* 但英镑兑欧元下滑至两周低位
* 本周英国数据疲弱令英镑承压
* 美国9月失业率跌至近四年低位
路透伦敦10月4日电---英镑兑美元周五触及一周最高,但兑欧元跌至两周低点,因美国9月失业率降至近四年低位,提振较高风险货币表现.
欧元兑英镑上涨,本周英国数据走弱,为英国央行下月会议将可能选择扩大资产购买计划规模开启大门,这使英镑承压.
美国9月非农就业岗位增加11.4万个,预估为增加11.3万个,9月失业率为7.8%,创下2009年1月以来最低,预估为8.2%.[ID:nEAPA50DS3][ID:nSB2033969]
该数据扶助英镑兑美元GBP=D4升至1.6218美元高位.如果英镑进一步上涨,目标在9月28日高位1.6273和一周前触及的2012年高位1.6310.
英镑和股市、欧元及澳元等货币一起上涨,但分析师称,英镑升势可能受限,因美国就业数据未提供美国联邦储备理事会(美联储,FED)是否会再度放度宽货币政策的线索.
欧元兑英镑EURGBP=D4升0.2%,至0.8064英镑,可望录得两个月来最大周度升幅.
进一步涨势将使欧元升向位于9月中峰值0.8114英镑的技术阻力位.但交易商说,欧元可能受于周五到期、据报执行价在0.8050英镑的期权影响,或令欧元接近该水准.
本周公布的经济活动数据表明英国第三季经济仅小幅增长,建筑业仍在萎缩,且占经济很大比重的服务业增长远小于预期.
市场观察者称,这可能提振对英国央行决策者于11月会议扩大其购债计划规模的臆测,扩大购债计划规模将使英镑处于弱势.本周英国央行宣布维持其政策不变.
巴克莱在研究报告中写道:"我们仍预期英国央行货币政策委员会将在11月会议宣布放宽政策,扩大购债规模500亿英镑,而且,更大胆的臆测是,将降息25个基点."
"我们认为,8月通胀报告显示出进一步放宽政策的倾向,且我们相信自那以后经济前景恶化."(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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据香港联交所周一晚间公告，康西铜业生产规模小，近几年连续亏损。根据凉山州人民政府等部门的有关淘汰落后产能等意见，康西铜业已暂停生产，目前正在探讨异地搬迁的有关事宜。
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路透上海2月28日 - 中国农业发展银行周二公告，将于周三(3月1日)招标增发三期固息 债。包括追加发行在内，总计规模不超过160亿元人民币，期限含一年、五年和10年。 上述三期债为农发行2017年第1期 、第3期 和第5期<CN 170405=CFXS>增发债，票面利率分别为3.20%、3.70%、和3.85%，其中五年和10年各可追加 不超过15亿元。 具体发行条款如下： 2017年第1/3/5期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1/10年：40亿；5年：50亿 其中5/10年各可追加不超过15亿 期限/计息方式 1/5/10年固息 招标时间 3月1日下午14:00-15:00 招标方式 单一价格中