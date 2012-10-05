〔金属期市〕期铜持稳,因美国失业率下滑

* 欧元兑美元升至近两周高位

* 数据显示美国9月失业率下滑

路透伦敦10月5日电---铜价周五持稳,此前美国公布的失业率意外下滑,显示经济改善,这可能提振金属需求,抵消投资人对美联储改变放宽货币政策的担忧.

数据显示美国9月失业率降至2009年1月来最低,尽管更多美国人加入劳动力大军恢复寻找工作.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收报8,295美元,周四收报8,305美元.

期铜本周有望上扬1.5%,在过去一个月已大涨约10%,受助于美国、欧洲和日本央行积极放宽货币政策,试图提振经济成长.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜HGZ2下跌0.8美分,结算价报每磅3.7780美元,盘中交易区间为3.7510-3.8100美元.

但一些投资人担心经济改善的迹象可能迫使央行改变刺激计划.

"数据非常正面,但期铜走势受到良好就业消息以及经济改善可能令美联储修改放宽货币政策的担忧拉扯."T-Commodity顾问Gianclaudio Torlizzi表示.

他指出,无疑期铜在过去两周劲升完全是因为央行挹注资金,但中国需求未见改善迹象.

欧元兑美元触及两周高位,因美国就业报告公布后风险意愿增强,这也扶助金属表现.

一家德国报纸周五报导,国际货币基金组织(IMF)将把今明两年全球经济成长预估调降至3.3%及3.6%,原先预估分别为3.4%及3.9%.[ID:nST0561641]这也令全球经济成长前景蒙尘.

本周成交清淡,因中国国庆长假令许多交易员离场.

其他金属方面,三个月期铝CMAL3收报每吨2,110美元,周四收报2,112美元,期锡CMSN3由22,500美元跌至22,400美元.期锌CMZN3由2,065美元升至2,075.期铅CMPB3收报每吨2,288美元,周四收报2,290.50美元.期镍CMNI3由18,675美元跌至18,300美元.

以下为1622 GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 378.05 -0.70 -0.18 334.65 12.97

LME期铝 2110.00 -102.00 -4.61 2230.00 -5.38

LME期铜 8295.00 -10.00 -0.12 7375.00 12.47

LME期铅 2286.00 -4.50 -0.20 2432.00 -6.00

LME期镍 18280.00 -395.00 -2.12 18525.00 -1.32

LME期锡 22375.00 -125.00 -0.56 16950.00 32.01

LME期锌 2075.00 10.00 +0.48 2560.00 -18.95

上海期铝 15760.00 65.00 +0.41 17160.00 -8.16

上海期铜 59770.00 670.00 +1.13 59900.00 -0.22

上海期锌 15680.00 100.00 +0.64 21195.00 -26.02

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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