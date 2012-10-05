〔英国债市〕英债期货跌至10日低点,因美国就业数据强劲

标题新闻：澳洲政府第四季经通胀调整消费支出持平，政府及公共企业投资支出增长7.7%
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路透伦敦10月5日电---英国公债期货价格周五挫至10日低点,此前美国公布的9月失业率意外降至近四年低点,提振投资人对较高风险资产的兴致.
10年期英债GB10YT=RR收益率升7个基点,报1.77%,12月英债期货FLGZ2触及9月25日来最低水准119.80,之后缩减部分跌幅,结算价跌66个跳动点,报119.94.
法国巴黎银行固定收益策略师Shahid Ladha表示,英债走势明确很强,但迄今同德债走势一致.就业数据从表面看颇为强劲.
美国9月失业率由8月的8.1%降至7.8%,尽管更多美国人加入劳动力大军再度寻找工作.
数据公布后,长期英债价格跌幅超过短债.10年期英债较可比德债EU10YT=RR收益率差变动不大,报约25个基点.
法国巴黎银行在给客户的报告中预计10年期英债价格将上涨,收益率将跌回到1.65%,在10月底前30年期英债将跑输.
下周英国债务管理局计划进行两次标售,分别在周二标售17.5亿英镑2032年到期传统英债,和在周四标售15亿英镑2024年到期通膨保值债券.(完)
--编译 李军;审校 利棣儿
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路透上海2月28日 - 中国农业发展银行周二公告，将于周三(3月1日)招标增发三期固息 债。包括追加发行在内，总计规模不超过160亿元人民币，期限含一年、五年和10年。 上述三期债为农发行2017年第1期 、第3期 和第5期<CN 170405=CFXS>增发债，票面利率分别为3.20%、3.70%、和3.85%，其中五年和10年各可追加 不超过15亿元。 具体发行条款如下： 2017年第1/3/5期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1/10年：40亿；5年：50亿 其中5/10年各可追加不超过15亿 期限/计息方式 1/5/10年固息 招标时间 3月1日下午14:00-15:00 招标方式 单一价格中
路透上海2月28日 - 中国股市沪综指周一收跌0.76%。沪深证交所融资融券余额当日增 加27.6亿元人民币；两市两融余额为9,082.1亿元，创一个半月高点。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,72 8亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5 ,178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 2/27 5,306.9 3,775.2 9,082.1 27.6 3,228.66 2/24 5,290.3 3,764.2 9,054.5 -2.7 3,253.43 2/23 5,293.6 3,763.6 9,057