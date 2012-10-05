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债券 | 2012年 10月 6日 星期六 01:15 BJT

〔英国债市〕英债期货跌至10日低点,因美国就业数据强劲

路透伦敦10月5日电---英国公债期货价格周五挫至10日低点,此前美国公布的9月失业率意外降至近四年低点,提振投资人对较高风险资产的兴致.

10年期英债GB10YT=RR收益率升7个基点,报1.77%,12月英债期货FLGZ2触及9月25日来最低水准119.80,之后缩减部分跌幅,结算价跌66个跳动点,报119.94.

法国巴黎银行固定收益策略师Shahid Ladha表示,英债走势明确很强,但迄今同德债走势一致.就业数据从表面看颇为强劲.

美国9月失业率由8月的8.1%降至7.8%,尽管更多美国人加入劳动力大军再度寻找工作.

数据公布后,长期英债价格跌幅超过短债.10年期英债较可比德债EU10YT=RR收益率差变动不大,报约25个基点.

法国巴黎银行在给客户的报告中预计10年期英债价格将上涨,收益率将跌回到1.65%,在10月底前30年期英债将跑输.

下周英国债务管理局计划进行两次标售,分别在周二标售17.5亿英镑2032年到期传统英债,和在周四标售15亿英镑2024年到期通膨保值债券.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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