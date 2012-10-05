〔欧元债市〕美国失业率降低打击德债,提振二线国家公债价格上涨

* 德债价格下跌,因美国失业率意外下降

* 西班牙公债价格上涨,但仍在区间内交投

* 西班牙求助时间仍存在不确定性

路透伦敦10月5日电---德国公债价格周五急剧下跌,因美国失业率意外下降支撑了风险较高的资产,提振了西班牙等欧元区二线国家公债的涨势.

西班牙公债价格上涨,因市场预期该国最终肯定会从欧洲央行的干预中受益.

不过西班牙公债收益率仍在最近的区间内交投,因该国何时请求救助仍存在不确定性.西班牙提出请求是欧洲央行干预的前提.

美国劳工部周五公布,9月失业率由8月的8.1%降至7.8%,而分析师预计为升至8.2%,这使美国公债价格下跌.[ID:nEAPA50DS3]

"这比其他任何消息都提振风险意愿,因为随着失业率降低,美国经济将会好转.这对二线国家公债等高风险资产产生连锁反应,"一名交易商表示.

德债期货FGBLc1跌80个跳动点至141.67,因二线国家公债价格上涨.

西班牙两年债收益率(殖利率)下降23个基点,报3.15%,而10年债收益率降22个基点至5.71%.

部分分析师称,路透详述欧洲央行可能干预范围的报导进一步支撑了涨势.

欧洲央行高层消息人士向路透表示,欧洲央行预计,一旦直接货币交易(OMT)计划实施,将在一到二个月的时间内,买进大规模主权债,但之后会暂停买入以进行评估.[ID:nST0561843]

"这让人感觉,(欧洲央行)一旦出手将会是大手笔,"法国农业信贷银行固定收益策略全球主管David Keeble表示.他又称,市场收益率已经接近可以自行维持动能的水平.

10年期意大利公债收益率IT10YT=TWEB下跌7.7个基点,报5.06%.

其他二线国家公债方面,葡萄牙公债价格急剧上涨,10年债收益率PT10YT=TWEB一度降至三周低点8.24%,最新下跌46个基点报8.25%.(完)

--编译 李春喜;审校 利棣儿

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