〔全球金市〕金价从11个月高点下跌,受美国非农就业报告打压

* 美国9月失业率降至近四年低位,打压金价

* 市场认为非农就业报告降低了美联储再度放宽政策的机率

路透纽约10月5日电---金价周五从11个月高位回落,在美国9月失业率意外降至近四年低位及原油期货下跌后,黄金作为对冲通胀工具的魅力减弱.

数据显示美国9月失业率意外跌至7.8%,且非农就业报告的其他指标表现也一样强劲,黄金因此走软.黄金是传统的安全资产.

布兰特原油在过去三天中第二天大跌也驱使部份黄金投资人降低多头头寸,黄金在本周多次尝试升穿1,800美元均失败.

"非农就业数据使美联储再推刺激举措的迫切性有所降低.原油溢价下跌也大大降低黄金买需,"Integrated Brokerage Services Llc首席贵金属交易商Frank McGhee说.

"金价要升至1,800美元可能需要更长的时间了,"McGhee说.

截至1601 GMT,现货金XAU=跌0.4%,至每盎司1,781.10美元,稍早曾触及1,795美元上方的11个月高位.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期金GCZ2结算价跌12.10美元至每盎司1,784.40美元,路透初步数据显示,收盘时成交量可能略低于30日均值.

南非铂金矿罢工未能支撑铂金系金属（PGMs）价格.南非的铂金储量为全球总储量的80%.

全球最大铂金出产商Anglo American Platinum (AMSJ.J)称,已解雇12,000名参与三周非法罢工的工人.公司称,停工导致公司减产39,000盎司产量.

现货铂金(白金)XPT=跌0.4%,报每盎司1,702.10美元,稍早触及七个月高位.铂金本周仍可望上升逾2%.

现货钯金XPD=跌1.1%,至每盎司661美元.现货银XAG=下滑,跌0.8%,报每盎司34.64美元.

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最新价格/ 当日 当日 年初迄今

结算价 变动 涨跌% 涨跌%

COMEX黄金期货 GCQ2 1784.40 -12.10 -0.7% 13.9%

COMEX白银期货 SIN2 34.735 -0.371 -1.1% 24.4%

COMEX铂金期货 PLN2 1710.00 -11.20 -0.7% 22.2%

COMEX钯金期货 PAU2 663.25 -11.50 -1.7% 1.1%

现货金 XAU= 1781.80 -6.75 -0.4% 13.9%

现货银 XAG= 34.64 -0.29 -0.8% 25.1%

现货铂金 XPT= 1702.10 -7.20 -0.4% 22.2%

现货钯金 XPD= 661.00 -7.60 -1.1% 1.3%

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=