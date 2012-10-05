〔芝加哥期市〕CBOT小麦收低,本周跌幅为三个月最大

标题新闻：澳洲政府第四季经通胀调整消费支出持平，政府及公共企业投资支出增长7.7%
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路透10月5日电---芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五下挫逾1%,交易商称因出口需求低迷引发多头结清仓位.
玉米市场疲弱也给小麦价格带来压力.
本周CBOT近月小麦期货大跌5%,为三个月最大单周跌幅.
World Weather Inc.气象学家Andy Karst表示,近期降雨已经令2013年度美国大平原硬红冬麦播种前景改善,但部分地区可能需要更多降雨,特别是堪萨斯州北部和西北部、内布拉斯加州和科罗拉多州东北部.天气预报称周末仅有少量降雨,但下周末可能有强降雨.
CBOT-12月软红冬麦合约WZ2收低11-3/4美分,结算价报8.57-1/2美元.
今日CBOT小麦预估成交量为59,003口.(完)
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--编译 李军;审校 母红
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路透上海2月28日 - 中国农业发展银行周二公告，将于周三(3月1日)招标增发三期固息 债。包括追加发行在内，总计规模不超过160亿元人民币，期限含一年、五年和10年。 上述三期债为农发行2017年第1期 、第3期 和第5期<CN 170405=CFXS>增发债，票面利率分别为3.20%、3.70%、和3.85%，其中五年和10年各可追加 不超过15亿元。 具体发行条款如下： 2017年第1/3/5期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1/10年：40亿；5年：50亿 其中5/10年各可追加不超过15亿 期限/计息方式 1/5/10年固息 招标时间 3月1日下午14:00-15:00 招标方式 单一价格中
路透北京2月28日 - 人民日报周二报导称，利润转好、结构趋优，国企赢得了质量和效益的双提升，今年1月份，中国央企实现利润总额891.2亿元人民币，同比增长24.5%。