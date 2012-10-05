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市场报道 | 2012年 10月 6日 星期六 05:32 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦收低,本周跌幅为三个月最大

路透10月5日电---芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五下挫逾1%,交易商称因出口需求低迷引发多头结清仓位.

玉米市场疲弱也给小麦价格带来压力.

本周CBOT近月小麦期货大跌5%,为三个月最大单周跌幅.

World Weather Inc.气象学家Andy Karst表示,近期降雨已经令2013年度美国大平原硬红冬麦播种前景改善,但部分地区可能需要更多降雨,特别是堪萨斯州北部和西北部、内布拉斯加州和科罗拉多州东北部.天气预报称周末仅有少量降雨,但下周末可能有强降雨.

CBOT-12月软红冬麦合约WZ2收低11-3/4美分,结算价报8.57-1/2美元.

今日CBOT小麦预估成交量为59,003口.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]

--编译 李军;审校 母红

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