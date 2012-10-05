美国各类经济指标总览--2012/10/5

中国新债：农发行周三将招标增发至多160亿元三期债，期限一、五、10年

路透上海2月28日 - 中国农业发展银行周二公告，将于周三(3月1日)招标增发三期固息 债。包括追加发行在内，总计规模不超过160亿元人民币，期限含一年、五年和10年。 上述三期债为农发行2017年第1期 、第3期 和第5期<CN 170405=CFXS>增发债，票面利率分别为3.20%、3.70%、和3.85%，其中五年和10年各可追加 不超过15亿元。 具体发行条款如下： 2017年第1/3/5期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1/10年：40亿；5年：50亿 其中5/10年各可追加不超过15亿 期限/计息方式 1/5/10年固息 招标时间 3月1日下午14:00-15:00 招标方式 单一价格中