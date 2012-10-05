美国各类经济指标总览--2012/10/5

中港个股：江西铜业旗下四川康西铜业暂停生产，正在探讨异地搬迁
据香港联交所周一晚间公告，康西铜业生产规模小，近几年连续亏损。根据凉山州人民政府等部门的有关淘汰落后产能等意见，康西铜业已暂停生产，目前正在探讨异地搬迁的有关事宜。
美国9月非农就业岗位增加11.4万个,预估为增加11.3万个,9月失业率为7.8%,创下2009年1月以来最低,预估为8.2%.9月平均时薪较前月增长0.3%,预估为增长0.2%.[ID:nEAPA50DS3][ID:nSB2033969]
美国联邦储备理事会(FED,美联储)周五公布,8月美国消费者信贷强劲反弹,此前在7月录得约一年来的首次下跌.美联储称,美国8月消费者信贷增加181.2亿美元,此为5月来最大升幅.7月消费者信贷减幅修定为减少24.5亿美元.[ID:nSB8562876]
当前值 前次值
失业率(%) 7.8(9月) 8.1(8月修正值)
非农业就业岗位(万) 增加11.4(9月) 增加14.2(8月修正值)
平均时薪(%) +0.3(9月) -0.1(8月)
消费者物价指数(CPI)(%) +0.6(8月) 持平(7月)
不包括食品和能源CPI(%) +0.1(8月) +0.1(7月)
实质所得(%) -0.6(8月) -0.2(7月修正值)
生产者物价指数(PPI)(%) +1.7(8月) +0.3(7月)
不包括食品和能源PPI(%) +0.2(8月) +0.4(7月)
国内生产总值(GDP)(%) +1.3(第二季终值) +2.0(第一季终值)
GDP平减指数(%) +1.5(第二季终值) +2.2(第一季终值)
零售销售(%) +0.9(8月) +0.6(7月修正值)
国际贸易收支(亿美元) 逆差429.2(6月) 逆差480.4(5月修正值)
雇佣成本(%) +0.5(第二季) +0.4(第一季)
工业生产(%) -1.2(8月) +0.5(7月修正值)
产能利用率(%) 78.2(8月) 79.2(7月修正值)
初请失业金人数(万人) 35.9(9月22日当周) 38.5(9月15日当周修正值)
联邦预算(亿美元) 赤字1,910(8月) 赤字696(7月)
领先指标(%) -0.1(8月) +0.5(7月修正值)
个人所得(%) +0.1(8月) +0.1(7月)
个人消费支出(PCE)物价(%) +0.4(8月) 持平(7月)
消费者信贷(亿美元) 增加181.2(8月) 减少24.5(7月修正值)
企业库存(%) +0.8(7月) +0.1(6月修正值)
建筑支出(%) -0.6(8月) -0.4(7月修正值)
消费者信心 70.3(9月) 61.3(8月修正值)
房屋开工(万户) 75(8月) 73.3(7月修正值)
建筑许可(万户) 80.1(8月) 81.1(7月)
成屋销售(万户) 482(8月) 447(7月)
新屋销售(万户) 37.3(8月) 37.4(7月修正值)
工厂订单(%) -5.2(8月) +2.6(7月修正值)
耐久财(耐用品)订单(%) -13.2(8月) +3.3(7月)
供应管理协会非制造业指数 55.1(9月) 53.7(8月)
供应管理协会制造业指数 51.5(9月) 49.6(8月)
趸售(批发)库存(%) -0.2(6月) 持平(5月修正值)
进口物价(%) -0.6(7月) -2.4(6月修正值)
出口物价(%) 0.5(7月) -1.7(6月修正值)
单位劳工成本(%) +1.5(第二季修正值) +6.4(第一季修正值)
非农业生产率(%) +2.2(第二季修正值) -0.5(第一季修正值)
经常账(亿美元) 赤字1,174.1 赤字1,336.2
(第二季初值) (第二季修正值) (完)
--整理 利棣儿;审校 李军
据香港联交所周一晚间公告，康西铜业生产规模小，近几年连续亏损。根据凉山州人民政府等部门的有关淘汰落后产能等意见，康西铜业已暂停生产，目前正在探讨异地搬迁的有关事宜。
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路透上海2月28日 - 中国农业发展银行周二公告，将于周三(3月1日)招标增发三期固息 债。包括追加发行在内，总计规模不超过160亿元人民币，期限含一年、五年和10年。 上述三期债为农发行2017年第1期 、第3期 和第5期<CN 170405=CFXS>增发债，票面利率分别为3.20%、3.70%、和3.85%，其中五年和10年各可追加 不超过15亿元。 具体发行条款如下： 2017年第1/3/5期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1/10年：40亿；5年：50亿 其中5/10年各可追加不超过15亿 期限/计息方式 1/5/10年固息 招标时间 3月1日下午14:00-15:00 招标方式 单一价格中