〔芝加哥期市〕CBOT近月大豆期货受技术买盘支撑持稳,其他月份合约下滑

路透10月5日电---芝加哥期货交易所(CBOT)11月大豆期货周五收平,受技术性买盘支撑,但其他月份合约下滑,因民间对美国大豆产量的预估高于政府预估.

分析公司Informa Economics表示,美国农业部将预计今年美国大豆产量为28.6亿蒲式耳,单产为37.8蒲式耳.美国农业部目前预估为27.59亿蒲式耳.农业部将在下周四发布10月供需报告.

一农业气象学家表示,预计未来一周至10天,农户的玉米和大豆收割速度将保持在较高水平,本周末有零星小雨,令进度略有放缓.

"收割进展将会良好.今日至周末,玉米种植带东部将仅有一些小雨,周六和周日将迎来冷锋."西部和北部将保持干燥.

指标CBOT-11月大豆合约SX2收平,报每蒲式耳15.51-1/2美元.

11月合约的关键阻力位在50日移动均线切入位16.55美元,关键支撑位在100日移动均线切入位15.31-1/4美元,九日相对强弱指标(RSI)为34.

10月豆粕合约SMc1收高3.9美元,报每短吨474.7美元.

10月豆油合约BOc1收低0.24美分,报每磅50.76美分.

今日CBOT大豆期货的预估成交量为269,675口,豆粕期货为57,353口,豆油期货为118,902口.

以下为CBOT农产品期货在2005GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

---------------------------------------------------

CBOT玉米Cc1 748.00 -9.00 -1.2% 15.7%

CBOT大豆Sc1 1551.50 0.00 0.0% 29.5%

CBOT豆粕SMc1 474.70 3.90 0.8% 53.4%

CBOT豆油BOc1 50.76 -0.24 -0.5% -2.6%

CBOT小麦Wc1 857.50 -11.75 -1.4% 31.4%

CBOT稻米RRc1 1510.50 -26.50 -1.7% 3.4%

EU小麦BL2H0 259.00 -1.25 -0.5% 27.9%

NYMEX原油期货CLc1 89.89 -1.82 -2.0% -9.0%

道琼工业指数.DJI 13,610 35 0.3% 11.4%

现货金XAU= 1780.80 -7.75 -0.4% 13.9%

欧元/美元EUR= 1.3024 0.0007 0.1% 0.6%

美元指数.DXY 79.3740 0.0210 0.0% -1.0%

波罗的海

干散货指数.BADI 875 30 3.6% -49.7%

--------------------------------------------------------

* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]