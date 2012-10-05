〔芝加哥期市〕CBOT近月大豆期货受技术买盘支撑持稳,其他月份合约下滑

标题新闻：澳洲政府第四季经通胀调整消费支出持平，政府及公共企业投资支出增长7.7%
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透10月5日电---芝加哥期货交易所(CBOT)11月大豆期货周五收平,受技术性买盘支撑,但其他月份合约下滑,因民间对美国大豆产量的预估高于政府预估.
分析公司Informa Economics表示,美国农业部将预计今年美国大豆产量为28.6亿蒲式耳,单产为37.8蒲式耳.美国农业部目前预估为27.59亿蒲式耳.农业部将在下周四发布10月供需报告.
一农业气象学家表示,预计未来一周至10天,农户的玉米和大豆收割速度将保持在较高水平,本周末有零星小雨,令进度略有放缓.
"收割进展将会良好.今日至周末,玉米种植带东部将仅有一些小雨,周六和周日将迎来冷锋."西部和北部将保持干燥.
指标CBOT-11月大豆合约SX2收平,报每蒲式耳15.51-1/2美元.
11月合约的关键阻力位在50日移动均线切入位16.55美元,关键支撑位在100日移动均线切入位15.31-1/4美元,九日相对强弱指标(RSI)为34.
10月豆粕合约SMc1收高3.9美元,报每短吨474.7美元.
10月豆油合约BOc1收低0.24美分,报每磅50.76美分.
今日CBOT大豆期货的预估成交量为269,675口,豆粕期货为57,353口,豆油期货为118,902口.
以下为CBOT农产品期货在2005GMT价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
---------------------------------------------------
CBOT玉米Cc1 748.00 -9.00 -1.2% 15.7%
CBOT大豆Sc1 1551.50 0.00 0.0% 29.5%
CBOT豆粕SMc1 474.70 3.90 0.8% 53.4%
CBOT豆油BOc1 50.76 -0.24 -0.5% -2.6%
CBOT小麦Wc1 857.50 -11.75 -1.4% 31.4%
CBOT稻米RRc1 1510.50 -26.50 -1.7% 3.4%
EU小麦BL2H0 259.00 -1.25 -0.5% 27.9%
NYMEX原油期货CLc1 89.89 -1.82 -2.0% -9.0%
道琼工业指数.DJI 13,610 35 0.3% 11.4%
现货金XAU= 1780.80 -7.75 -0.4% 13.9%
欧元/美元EUR= 1.3024 0.0007 0.1% 0.6%
美元指数.DXY 79.3740 0.0210 0.0% -1.0%
波罗的海
干散货指数.BADI 875 30 3.6% -49.7%
--------------------------------------------------------
* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]
--编译 李军;审校 母红
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海2月28日 - 中国农业发展银行周二公告，将于周三(3月1日)招标增发三期固息 债。包括追加发行在内，总计规模不超过160亿元人民币，期限含一年、五年和10年。 上述三期债为农发行2017年第1期 、第3期 和第5期<CN 170405=CFXS>增发债，票面利率分别为3.20%、3.70%、和3.85%，其中五年和10年各可追加 不超过15亿元。 具体发行条款如下： 2017年第1/3/5期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1/10年：40亿；5年：50亿 其中5/10年各可追加不超过15亿 期限/计息方式 1/5/10年固息 招标时间 3月1日下午14:00-15:00 招标方式 单一价格中
路透北京2月28日 - 人民日报周二报导称，利润转好、结构趋优，国企赢得了质量和效益的双提升，今年1月份，中国央企实现利润总额891.2亿元人民币，同比增长24.5%。