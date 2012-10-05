〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收低,因季节性收割压力

路透10月5日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五下跌,因季节性收割压力及一民间机构预期今年美国玉米产量将高于政府目前的预估.

分析公司Informa Economics周五称,美国农业部(USDA)将上调其玉米产量预估至111.94亿蒲式耳,每英亩单产预估为127蒲式耳.美国农业部目前的玉米产量预估为107.27亿蒲式耳.美国农业部将于10月11日下周四公布其10月供需报告.

一农业气象学家表示,预计未来一周至10天,农户的玉米和大豆收割仍将保持较快速度,本周末将有零星小雨,令收割进度略为放缓.

美国谷物协会称,中国今年玉米产量料创新高可满足国内需求,较去年增产约500-600万吨.

12月合约关键阻力位在50日移动均线切入位7.86美元,关键支撑位在100日移动均线切入位6.98-1/4美元,九日相对强弱指标为45.

指标12月玉米期货合约CZ2收低9美分,结算价报每蒲式耳7.48美元.

今日CBOT玉米期货成交量预估为162,438口.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]