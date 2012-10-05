〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收低,因季节性收割压力

标题新闻：澳洲政府第四季经通胀调整消费支出持平，政府及公共企业投资支出增长7.7%
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透10月5日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五下跌,因季节性收割压力及一民间机构预期今年美国玉米产量将高于政府目前的预估.
分析公司Informa Economics周五称,美国农业部(USDA)将上调其玉米产量预估至111.94亿蒲式耳,每英亩单产预估为127蒲式耳.美国农业部目前的玉米产量预估为107.27亿蒲式耳.美国农业部将于10月11日下周四公布其10月供需报告.
一农业气象学家表示,预计未来一周至10天,农户的玉米和大豆收割仍将保持较快速度,本周末将有零星小雨,令收割进度略为放缓.
美国谷物协会称,中国今年玉米产量料创新高可满足国内需求,较去年增产约500-600万吨.
12月合约关键阻力位在50日移动均线切入位7.86美元,关键支撑位在100日移动均线切入位6.98-1/4美元,九日相对强弱指标为45.
指标12月玉米期货合约CZ2收低9美分,结算价报每蒲式耳7.48美元.
今日CBOT玉米期货成交量预估为162,438口.(完)
欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]
--编译 利棣儿;审校 母红
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海2月28日 - 中国农业发展银行周二公告，将于周三(3月1日)招标增发三期固息 债。包括追加发行在内，总计规模不超过160亿元人民币，期限含一年、五年和10年。 上述三期债为农发行2017年第1期 、第3期 和第5期<CN 170405=CFXS>增发债，票面利率分别为3.20%、3.70%、和3.85%，其中五年和10年各可追加 不超过15亿元。 具体发行条款如下： 2017年第1/3/5期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1/10年：40亿；5年：50亿 其中5/10年各可追加不超过15亿 期限/计息方式 1/5/10年固息 招标时间 3月1日下午14:00-15:00 招标方式 单一价格中
路透北京2月28日 - 人民日报周二报导称，利润转好、结构趋优，国企赢得了质量和效益的双提升，今年1月份，中国央企实现利润总额891.2亿元人民币，同比增长24.5%。