〔国际油市〕油价下挫,因全球经济疲弱抵消美国就业增加的影响

标题新闻：澳洲政府第四季经通胀调整消费支出持平，政府及公共企业投资支出增长7.7%
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* 布兰特原油期货较美国原油期货溢价触及去年10月来最高
* 美国失业率跌至近四年低点
* 中国和欧洲数据疲弱,抵消美国就业数据支撑
路透纽约10月5日电---油价周五在震荡交投中下挫,本周下跌,因全球经济脆弱以及欧债危机的不确定性,抵消美国就业报告强于预期的支撑.
尽管美国原油期货大跌2%,但北海原油船货延迟付运以及对中东供应中断威胁的敏感限制了布兰特原油期货的跌幅,令布兰特原油期货较美国原油期货的溢价升至去年10月来最高.
美国劳工部公布,9月失业率意外降至7.8%,为2009年1月来最低水准,分析师原本预估会增加.
就业报告还显示,上月非农就业岗位增加11.4万,略高于预期,且高于8月9.6万的增幅.一些分析师和经纪商对数据持疑,数据可能对奥巴马总统连任竞选有帮助.
但美国的就业数据没有强劲到足以抵消欧洲和中国制造业和服务业低迷的影响.
11月布兰特原油期货LCOc1跌0.56美元,结算价报每桶112.02美元,盘中一度跌至110.54美元.本周布兰特原油期货收低0.37美元或0.33%.
布兰特原油期货跌穿50日移动均线切入位112.38和200日移动均线切入位112.12美元,这都是交易商密切关注的技术水准.
美国11月原油期货CLc1大跌1.83美元,结算价报每桶89.88美元,跌穿100日移动均线切入位89.91美元,盘中低见89.01美元.
布兰特原油期货较美国原油期货的溢价增至22.14美元.
美国RBOB汽油RBc1盘中勉力升近1美分,结算价报每加仑2.9525美元,升0.96美分,美国取暖油期货HOc1跌3.25美分,报3.1559美元.
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量
NYMEX合约
11月原油 89.88 -1.83 -2.0% 89.01 91.71 259,151 291,389
12月原油 90.27 -1.80 -2.0% 89.38 92.05 96,664 99,897
11月RBOB汽油 2.9525 0.0096 0.3% 2.9138 2.9800 45,679 64,071
12月RBOB汽油 2.8006 0.0022 0.1% 2.7610 2.8184 40,356 41,666
11月取暖油 3.1559 -0.0325 -1.0% 3.1277 3.1879 51,123 73,627
12月取暖油 3.1358 -0.0246 -0.8% 3.1057 3.1626 41,315 53,039
ICE合约
11月布兰特 112.02 -0.56 -0.5% 110.54 113.05 229,025 240,031
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 530,386 552,980 518,971 1,557,263 14,440
汽油 132,720 149,783 151,578 276,495 -1,151
取暖油 153,349 204,216 149,496 318,271 4(完)
--编译 李军;审校 母红
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路透上海2月28日 - 中国农业发展银行周二公告，将于周三(3月1日)招标增发三期固息 债。包括追加发行在内，总计规模不超过160亿元人民币，期限含一年、五年和10年。 上述三期债为农发行2017年第1期 、第3期 和第5期<CN 170405=CFXS>增发债，票面利率分别为3.20%、3.70%、和3.85%，其中五年和10年各可追加 不超过15亿元。 具体发行条款如下： 2017年第1/3/5期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1/10年：40亿；5年：50亿 其中5/10年各可追加不超过15亿 期限/计息方式 1/5/10年固息 招标时间 3月1日下午14:00-15:00 招标方式 单一价格中
路透北京2月28日 - 人民日报周二报导称，利润转好、结构趋优，国企赢得了质量和效益的双提升，今年1月份，中国央企实现利润总额891.2亿元人民币，同比增长24.5%。