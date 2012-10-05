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市场报道 | 2012年 10月 6日 星期六 04:17 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数收高0.26%,Nasdaq指数下跌0.42%

路透纽约10月5日电---美国股市周五涨跌互见,标普500指数结束四天连涨,微幅收低,因美国9月失业率意外下降的消息,被对企业季报的忧虑盖过.下周美国铝业(AA.N)将为业绩期揭开帷幕.

根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收升34.79点,或0.26%,至13,610.15点;标准普尔500指数.SPX小跌0.47点,或0.03%,至1,460.93点.Nasdaq指数.IXIC收低13.27点,或0.42%,至3,136.19点.

本周,道指上升1.3%,标普500指数上涨1.4%,Nasdaq指数攀升0.6%.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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