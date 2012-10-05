〔纽约期市〕ICE咖啡期货连跌第三天,期糖下滑

路透纽约/伦敦10月5日电---洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五连跌第三天,录得一年内最大三天跌幅,因最大咖啡种植国巴西的种植状况改善,且技术性卖盘涌现.

原糖期货也下滑,脱离上日触及的八周高位,上行动能消退,需求疲弱及即将出现全球供应过剩限制价格表现.可可小跌至数周低点,跟随商品市场一起走软.

位于巴黎和伦敦的农产品期货交易今日中断近四个小时,在距离常规时段交易收盘前不久恢复交易.这是NYSE Liffe交易所NYX.N本周第三次因技术故障暂停交易.

交易员表示,卖空及多头平仓拉低阿拉比卡咖啡期货跌穿其100天移动均线,引发自动卖单.他们说,巴西原产地卖盘也打压市场.

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货KCc1收低6.95美分,或4%,报每磅1.681美元,此为9月7日来的最低收位.

11月罗布斯塔咖啡期货LRCX2下滑57美元,或2.6%,结算价报每吨2,095美元.

期糖也下跌,因近期原糖涨至两个月高位被认为是涨势过度.交易员说,糖进口商需求有限,加上最大的蔗糖种植国巴西卖出,料将拉低价格.

ICE-3月原糖期货SBc1小跌0.06美分,收报每磅21.54美分,低于周四触及的八周高位21.77美分.

伦敦12月白糖期货LSUc1收低0.70美元,或0.1%,收报每吨597.30美元.

可可期货下跌,收在数周低位,此前因忧虑最大的可可种植国科特迪瓦(象牙海岸)的可可业改革而产生的溢价消散.

伦敦3月可可期货LCCH3收低6英镑,报每磅1,532英镑,此为次月合约7月24日来最低结算价.ICE-12月可可期货CCc1收低13美元,或0.5%,报每吨2,382美元,为8月2日来最低结算价.(完)