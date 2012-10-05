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市场报道 | 2012年 10月 6日 星期六 04:56 BJT

〔加拿大汇市〕加元兑美元收升且触及两周高位,因就业数据强劲

路透多伦多10月5日电---加元兑美元周五收升,盘中触及两周高位,因强于预期的加拿大就业数据及美国失业率意外下跌提振加元表现.

美国9月失业率意外降至约四年低位的7.8%,加拿大9月就业岗位大幅增加5.21万个,远高于预估,且增加的几乎全是全职工作,巩固了加拿大央行最终升息的可能性.

加元兑美元CAD=D4收报0.9789加元或1.0216美元,周四收报0.9805加元或1.0199美元.盘中加元一度触及9月21日来最高的0.9735加元.

道明证券首席汇市策略师Shaun Osborne说,一系列因素限制了加元升幅,包括怀疑加拿大经济是否如就业数据所表明的强劲,以及商品市场走软.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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