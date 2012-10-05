〔加拿大汇市〕加元兑美元收升且触及两周高位,因就业数据强劲

标题新闻：澳洲政府第四季经通胀调整消费支出持平，政府及公共企业投资支出增长7.7%
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路透多伦多10月5日电---加元兑美元周五收升,盘中触及两周高位,因强于预期的加拿大就业数据及美国失业率意外下跌提振加元表现.
美国9月失业率意外降至约四年低位的7.8%,加拿大9月就业岗位大幅增加5.21万个,远高于预估,且增加的几乎全是全职工作,巩固了加拿大央行最终升息的可能性.
加元兑美元CAD=D4收报0.9789加元或1.0216美元,周四收报0.9805加元或1.0199美元.盘中加元一度触及9月21日来最高的0.9735加元.
道明证券首席汇市策略师Shaun Osborne说,一系列因素限制了加元升幅,包括怀疑加拿大经济是否如就业数据所表明的强劲,以及商品市场走软.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
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路透上海2月28日 - 中国农业发展银行周二公告，将于周三(3月1日)招标增发三期固息 债。包括追加发行在内，总计规模不超过160亿元人民币，期限含一年、五年和10年。 上述三期债为农发行2017年第1期 、第3期 和第5期<CN 170405=CFXS>增发债，票面利率分别为3.20%、3.70%、和3.85%，其中五年和10年各可追加 不超过15亿元。 具体发行条款如下： 2017年第1/3/5期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1/10年：40亿；5年：50亿 其中5/10年各可追加不超过15亿 期限/计息方式 1/5/10年固息 招标时间 3月1日下午14:00-15:00 招标方式 单一价格中
路透北京2月28日 - 人民日报周二报导称，利润转好、结构趋优，国企赢得了质量和效益的双提升，今年1月份，中国央企实现利润总额891.2亿元人民币，同比增长24.5%。