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货币新闻 | 2012年 10月 15日 星期一 23:03 BJT

〔USDA报告〕10月11日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透10月15日---美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计):

一周截至日 10/11/12 10/04/12 10/04/12 10/13/11

初值 修正值 前值

小麦 7,003 13,242 13,211 16,643

燕麦 0 5 5 0

大麦 0 4 4 14

玉米 17,235 17,385 17,368 21,234

高粱 1,781 1,965 1,965 2,999

大豆 57,824 45,723 45,613 45,318

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 376,058 423,641

燕麦 418 203

大麦 4,466 5,376

玉米 117,274 165,345

高粱 12,056 13,921

大豆 180,505 114,547

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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