〔欧洲汇市〕英镑走低,但恐受英国央行进一步宽松政策和疲弱数据拖累

* 英国央行再推QE的可能性和英国经济忧虑拖累英镑走低
* 本周公布的英国数据可能增加英央行在11月再推QE的机率
* 在上周公布第三季GDP数据前,交易商仍保持谨慎
* 摩根士丹利建议买入欧元/英镑,目标为0.83英镑
路透伦敦10月15日电---英镑兑美元周一走软,徘徊在一个月低位附近,但走势料岌岌可危,因忧虑英国经济,和英国央行可能祭出更多宽松措施.
英镑兑美元GBP=D4跌0.1%,报1.6049美元,距离上周触及的一个月低位1.5975不远,且远低于9月末高位1.6310美元.
交易员对本周稍晚公布的数据以及英国央行会议记录可能增加英国央行在下月采取进一步购买资产的量化宽松行动的可能性持谨慎态度.本周即将出炉的数据包括通胀、就业和零售销售.
疲弱的数据还将使下周公布的第三季GDP数据显示经济在连续三个季度萎缩后开始复苏的希望破灭.
Investec的企业和机构资金部主管Lee McDarby表示,"第三季GDP数据必须有所增长,否则,投资者将找不到买入英镑的理由,因数据提醒市场,目前英国经济状况很遭,且投资者无法不联想到欧元区情势对英国经济造成的影响."
另外,西班牙是否求助以激活欧洲央行购债计划的不确定性也令欧元承压,这也拖累英镑和其他风险货币兑美元的表现.
"近期内,欧元和英镑均有下行风险,本周末将举行欧盟峰会,"FXPro首席策略师Michael Derks说.
欧元/英镑EURGBP=D4持稳在0.8058英镑.
欧元继续守在上周四低位0.8023和21日移动均线切入位0.8022这两个技术支撑位之上.
但交易商称,欧元/英镑的任何涨势都将受限,因据报在0.81英镑之上有卖盘.欧元升穿0.8114英镑技术阻力位可能有困难,这是9月中高位和200日移动均线切入位.
不过,摩根士丹利的分析师推荐在0.8050买进欧元卖出英镑,目标上看0.8300,止损位在0.7980.
他们预料英国央行下月将采取进一步的货币宽松行动,且本周峰会上欧元区银行业联盟和希腊纾困问题有望取得进展,从而提振欧元.(完)
--编译 母红;审校 利棣儿
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