版本:
中国
债券 | 2012年 10月 15日 星期一 23:36 BJT

〔表格〕美国财政部标售六个月国库券得标利率0.150%,投标倍数为5.00

路透华盛顿10月15日电---美国财政部称,其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.150

中值 0.140

低值 0.120

投资 0.152

价格 99.924167

高值得标比率 5.46%

投标倍数 5.00

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 28,000,098,600

总投标 140,098,031,600

竞争性投标得标 26,786,653,000

非竞争性投标得标 613,445,600

FED附加 0

发行细节

发行日 2012/10/18

到期日 2013/04/18

CUSIP码 912796AA7

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 利棣儿;审校 母红

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐