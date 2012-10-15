〔欧洲股市〕上涨,受西班牙请求缓助的前景提振

* FTSEurofirst 300指数升0.5%

* 欧洲共同基金仍持谨慎态度,没有大规模买入-野村

路透巴黎10月15日电---欧洲股市周一小升,西班牙更接近请求缓助以激活欧洲央行购债计划的迹象,以及美国数据强劲支撑了欧洲股市表现.

在欧元区主权债有直接敞口的银行股对泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数带来最大的提振,此前欧元区消息人士在周末向路透表示,西班牙可能在下月申请求助.

西班牙申请缓助,将为欧洲央行买入西班牙公债开启大门.欧洲央行承诺将保卫欧元.

有消息称,希腊寄望在本周举行的欧盟领导人峰会上与国际借款人消除意见分歧,就新一轮以撙节为条件的救助计划达成一致.股市投资者对这一消息也表示欢迎.

"似乎欧洲出现有建设性的气氛,"Baader Bank股市策略部主管Gerhard Schwarz说,"这是市场希望看到的."

美国9月零售销售数据升幅多于预期,提振全球最大经济体美国的前景及增强欧洲企业在美国市场的前景,为此间市场带来更多正面人气.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.5%,报1,098.36点.EuroSTOXX 50 index.STOXX50E上扬0.7%,报2,485.12点.

不过,市场人气仍然谨慎,野村公布的欧洲共同基金数据显示,抛售放缓,但也没有大规模的持续买入.

英国富时100指数.FTSE升0.21%,报5,805.61点;德国股市DAX指数.GDAXI上涨0.4%,报7,261.25点,法国CAC-40指数.FCHI收高0.92%,报3,420.28点.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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