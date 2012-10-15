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债券 | 2012年 10月 16日 星期二 00:44 BJT

〔英国债市〕英债跟随德债下滑,因较高风险资产上涨

路透伦敦10月15日电---英债周一跟随德债下滑,因较高风险资产受西班牙可能接近求援的迹象带动上涨.

但整体而言,交投乏善可陈,因市场为一系列关键的经济数据发布和央行活动作准备.

12月英债期货FLGZ2跌22个跳动点,报120.15,走势德债期货FGBLZ2基本一致.

法国巴黎银行策略师Shahid Ladha表示,"股市上涨,核心公债收益率上涨,英债实际上是跟随德债走势."

投资人正揣摩西班牙求援的可能性,根据欧元区官员,西班牙可能在下月申请救助.

英国央行周三将发布上次货币政策会议记录,可能为投资人提供11月是否会推出新一轮量化宽松政策的线索.本周将发布的数据包括零售销售、通胀和就业数据.(完)

--编译 李军;审校 母红

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