〔英国债市〕英债跟随德债下滑,因较高风险资产上涨

中国资管：上周23款集合信托产品发行，总计划募集规模环比降逾五成
路透北京2月20日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（2月11日-2月17日）共有12家信托公司发行了23款集合信托产品，发行数量环比减少33款，降幅为58.93%。上周发行的信托产品总计划募集规模65.47亿元，环比减少69.03亿元，降幅为51.32%。
路透伦敦10月15日电---英债周一跟随德债下滑,因较高风险资产受西班牙可能接近求援的迹象带动上涨.
但整体而言,交投乏善可陈,因市场为一系列关键的经济数据发布和央行活动作准备.
12月英债期货FLGZ2跌22个跳动点,报120.15,走势德债期货FGBLZ2基本一致.
法国巴黎银行策略师Shahid Ladha表示,"股市上涨,核心公债收益率上涨,英债实际上是跟随德债走势."
投资人正揣摩西班牙求援的可能性,根据欧元区官员,西班牙可能在下月申请救助.
英国央行周三将发布上次货币政策会议记录,可能为投资人提供11月是否会推出新一轮量化宽松政策的线索.本周将发布的数据包括零售销售、通胀和就业数据.(完)
--编译 李军;审校 母红
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]
伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]
美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]
台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]
路透北京2月20日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（2月11日-2月17日）共有12家信托公司发行了23款集合信托产品，发行数量环比减少33款，降幅为58.93%。上周发行的信托产品总计划募集规模65.47亿元，环比减少69.03亿元，降幅为51.32%。
* 招标品种：国开行三/10年增发债及五年新发绿色金融债 * 期限及招标金额：3年：60亿元；5年：50亿元；10年：100亿元 * 招标时间：2月21日(周二)9:30-10:30 * 受访人数：9位(银行、券商) * 预测区间：3.68%-3.78%；3.88%-3.97%；4.00%-4.06% * 预测均值：3.72%、3.91%；4.02% 路透上海2月20日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行三、五和10年三期固 息债。路透调查显示，尽管资金偏紧，但因配置需求升温、政策预期略有缓和，现券收益率 明显下滑，预计明日一级市场亦将暖意融融，三期债收益率或利率预测均值分别为3.72%、3 .91%和4.02%。 “（10年增发债160213）收益率到4.0525%了，一天下5个bp（基点），而且还是在今天 资金很紧的情况下。三年（国开增发债160215）收益率也降到3.78%了，”华东一银行交易 员称。 上海一银行交易员表示，最近银行配置需求向好，美债收益率下行，
路透北京2月20日 - 中国央行日前发布2016年货币政策执行报告表示，下一阶段将实施好稳健中性的货币政策，更好地平衡稳增长、调结构、抑泡沫和防风险之间的关系，为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境；调节好货币闸门，保持流动性基本稳定。