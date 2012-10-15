〔金属期市〕期铜触及一个月低点,因担心需求不振

* 交易商关注中国经济成长数据和LME周

* 中国实货铜需求仍较低

* 高盛下调铝和镍价预估

路透伦敦10月15日电---铜价周一跌至一个月低点,因市场担心中国实货铜需求低迷,以及中国政府下一步支撑经济举措的不确定性,促使在本周中国公布经济成长数据前投资人抛售.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3跌0.4%,报8,094.50美元,盘中触及8,050美元的9月13日来最低水准.成交清淡,因交易商齐聚伦敦参加LME周活动.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜HGZ2微跌0.15美分,报每磅3.7015美元,盘中交投区间为3.6460-3.7105美元.

中国9月CPI(居民消费价格指数)同比涨幅再度回落至2%下方,但非食品价格呈现上涨态势,暗示未来随着翘尾效应褪去,通胀四季度料将保持稳中有升态势,明年甚至可能加速上行.

通胀压力犹存,加上对房价反弹的忌惮,导致中国货币政策放松空间仍然有限.降息已经淡出政策视野,而调降存款准备金率的预期一再落空,也让多数分析师认为,短期来看下调存准概率很小,央行料更青睐运用逆回购来调节流动性.[ID:nSB2048865]

T-commodity顾问Gianclaudio Torlizzi表示,"目前铜在区间交投,因短期内,局势仍不确定性,投资人在等待中国的GDP数据和LME周的消息."

"但从长期来看,我认为铜价走势将更有趣,因一方面铜库存真的很高,另一方面,我们预计中国很快是实施刺激政策,提振经济和金属需求."

中国海关周六称,9月未锻造铜及铜材进口394,837吨,较上月的355,856吨上升11.0%;9月废铜进口46万吨,高于上月的44万吨.[ID:nEAP307922]但分析师表示,增长是因去年底的订货,并不反映根本需求激活.

在中国实货市场,交易商表示,现货销售仍受到下游需求疲弱打压.

中国最大的铜生产商-江西铜业(0358.HK) (600362.SS)一高管表示,计划明年减少国内销售并增加出口,因LME铜价强劲.

高盛将三个月镍价格预估由6月的17,000美元下调至16,500美元,三个月期镍CMNI3周一收高20美元,报17,905美元.

高盛分析师Max Layton在报告中表示,"总的来说,我们继续不看好镍市场基本面,主要因预期供应明显增长."

高盛预计今年全球市场供应过剩4.7万吨,明年过剩3.5万吨.

高盛还将铝价三个月预估由2,200美元下调至2,000美元,六个月预估由2,400美元下调至2,150美元.

三个月期铝CMAL3收挫1.6%,报1,963.50美元.

三个月期锌CMZN3跌1.1%,至1,915.50美元.三个月期锡CMSN3跌1.0%,报21,095美元.三个月期铅CMPB3升1.2%,报2,106美元.

以下为1618GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 368.70 -1.80 -0.49 344.75 6.95

LME期铝 1963.50 -31.50 -1.58 2020.00 -2.80

LME期铜 8098.50 -141.00 -1.71 7600.00 6.56

LME期铅 2104.25 -26.75 -1.26 2034.00 3.45

LME期镍 17095.00 20.00 +0.12 18650.00 -8.34

LME期锡 21050.00 -265.00 -1.24 19200.00 9.64

LME期锌 1911.00 -24.00 -1.24 1845.00 3.58

上海期铝 15495.00 -25.00 -0.16 15845.00 -2.21

上海期铜 58550.00 -430.00 -0.73 55360.00 5.76

上海期锌 15175.00 -100.00 -0.65 14795.00 2.57

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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