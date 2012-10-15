版本:
中国
债券 | 2012年 10月 16日 星期二 03:57 BJT

〔标题新闻〕希腊总理称将完成同贷款方的撙节措施商谈,对获得摆脱经济危机所需的金援有信心

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E8LFQSH]

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐