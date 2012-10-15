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亚洲 | 2012年 10月 16日 星期二 04:29 BJT

〔美国股市〕ADR收升,跟随全球股市走强

路透10月15日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周一上涨,跟随全球股市走强,因市场寄望债务沉重的西班牙接近寻求救助.

日本企业ADR大多上升,此前日本移动运营商软银(Softbank)(9984.T)表示,将购买美国第三大运营商Sprint Nextel Corp (S.N)多达70%的股权,交易规模约201亿美元,将成为日本企业最大规模的海外并购案.[ID:nSB2049475]

在美国上市的Sony (SNE.N) (6758.T)升2.9%,至11.69美元,佳能(CAJ.N) (7751.T)涨2.17%,至31.95美元.

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR收高0.85%,美股标普500指数.SPX收升0.81%,此前花旗(C.N)公布优于预期的获利,且美国零售销售数据强劲.

投资人也正等待西班牙准备正式要求缓助的迹象.消息人士向路透表示,西班牙可能在下月寻求金缓.

纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR升0.78%.亚洲ADR指数.BKAS收高1.01%.

拉丁美洲ADR指数.BKLA收升0.95%.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

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