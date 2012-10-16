〔欧洲汇市〕英镑升幅不及欧元,因忧虑英国英国央行或进一步宽松政策

欧股业绩：标准人寿2016年营业利润成长9%，优于预期
执行长Keith Skeoch在声明中表示，“尽管行业存在重重劣势，我们仍受惠于更加有力的全球品牌，以及与相当分散的客层保有良好关系。”
* 英镑兑美元上涨,但升幅不及欧元
* 英国通胀和预期一致,支持更多宽松政策的预期
* 欧元/英镑触及一个月高位
路透伦敦10月16日电---英镑兑美元周二上涨,因对较高风险货币的需求增强,但英镑表现不及欧元,因忧虑英国通胀增速放缓将给予英国央行更多放宽政策的空间.
英镑兑美元GBP=D4升至1.6120美元,交投在上周触及的一个月低位1.5975美元上方,但仍远低于9月底触及的峰值1.6310美元.据称在1.6150挂有卖单,短期支持位在周一低位1.6020.
但英镑表现不及欧元.欧元兑英镑EURGBP=D4升0.5%,至0.8100英镑,盘中升至一个月高位0.8102英镑,阻力位在200日移动均线切入位0.8113英镑.
欧元仍留守在远高于周四低位0.8023英镑及21日移动均线切入位0.8022英镑这两个技术支持位的水平,受助于德国ZEW经济景气判断指数改善[DE-ECI-CMN]和臆测西班牙将很快寻求缓助.
英国9月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.4%,和预估一致,但不及8月录得的0.5%的升幅.9月CPI同比增长2.2%,不及8月录得的2.5%的增幅,也与预估一致.
最近英国就业市场显示复苏迹象,尽管经济衰退.分析师预计英国周三公布的8月失业率将持稳在8.1%.
交易商对英镑也持谨慎态度,因本周稍后英国将公布零售销售数据和英国央行的会议记录,这些因素可能使英国央行下月选择购买更多资产的风险上升.
路透对分析师的调查显示,大部份分析师认为英国央行将在11月将其量化宽松政策规模扩大500亿英镑.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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执行长Keith Skeoch在声明中表示，“尽管行业存在重重劣势，我们仍受惠于更加有力的全球品牌，以及与相当分散的客层保有良好关系。”
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率12.25% 2017年2月22日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保
路透首尔2月24日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0744GMT，外资在韩国股市卖超1,2 26亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 2 月24日 -122.6 66.2 7.7 ^2 月23日 35.6 -58.8 -27.4 2 月22日 452.9 -198.7 -93.6 2 月21日 124.8 153.9 -318.5 2 月20日 53.3 -209.7 103.2 2 月17日 2