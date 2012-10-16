〔欧洲汇市〕英镑升幅不及欧元,因忧虑英国英国央行或进一步宽松政策

* 英镑兑美元上涨,但升幅不及欧元

* 英国通胀和预期一致,支持更多宽松政策的预期

* 欧元/英镑触及一个月高位

路透伦敦10月16日电---英镑兑美元周二上涨,因对较高风险货币的需求增强,但英镑表现不及欧元,因忧虑英国通胀增速放缓将给予英国央行更多放宽政策的空间.

英镑兑美元GBP=D4升至1.6120美元,交投在上周触及的一个月低位1.5975美元上方,但仍远低于9月底触及的峰值1.6310美元.据称在1.6150挂有卖单,短期支持位在周一低位1.6020.

但英镑表现不及欧元.欧元兑英镑EURGBP=D4升0.5%,至0.8100英镑,盘中升至一个月高位0.8102英镑,阻力位在200日移动均线切入位0.8113英镑.

欧元仍留守在远高于周四低位0.8023英镑及21日移动均线切入位0.8022英镑这两个技术支持位的水平,受助于德国ZEW经济景气判断指数改善[DE-ECI-CMN]和臆测西班牙将很快寻求缓助.

英国9月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.4%,和预估一致,但不及8月录得的0.5%的升幅.9月CPI同比增长2.2%,不及8月录得的2.5%的增幅,也与预估一致.

最近英国就业市场显示复苏迹象,尽管经济衰退.分析师预计英国周三公布的8月失业率将持稳在8.1%.

交易商对英镑也持谨慎态度,因本周稍后英国将公布零售销售数据和英国央行的会议记录,这些因素可能使英国央行下月选择购买更多资产的风险上升.

路透对分析师的调查显示,大部份分析师认为英国央行将在11月将其量化宽松政策规模扩大500亿英镑.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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