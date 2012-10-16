欧股业绩：标准人寿2016年营业利润成长9%，优于预期
执行长Keith Skeoch在声明中表示，“尽管行业存在重重劣势，我们仍受惠于更加有力的全球品牌，以及与相当分散的客层保有良好关系。”
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执行长Keith Skeoch在声明中表示，“尽管行业存在重重劣势，我们仍受惠于更加有力的全球品牌，以及与相当分散的客层保有良好关系。”
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率12.25% 2017年2月22日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保
路透首尔2月24日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0744GMT，外资在韩国股市卖超1,2 26亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 2 月24日 -122.6 66.2 7.7 ^2 月23日 35.6 -58.8 -27.4 2 月22日 452.9 -198.7 -93.6 2 月21日 124.8 153.9 -318.5 2 月20日 53.3 -209.7 103.2 2 月17日 2