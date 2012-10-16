版本:
中国
市场报道 | 2012年 10月 16日 星期二 23:42 BJT

〔投行观点〕S&P Capital IQ将高盛目标价上调5美元至130美元,评级为持有

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐