〔英国债市〕英债因西班牙和希腊希望而走软,市场关注央行会议记录

路透伦敦10月16日电---英债周二跟随德债下滑,因传闻德国软化对希腊的立场,且西班牙接近求援,这提振了对较高风险资产的需求.

近期德国总理梅克尔和财长的讲话暗示他们对希腊的立场软化,而一些欧元区官员表示,西班牙可能下个月就会申请救助,启动欧洲央行购债.

12月英债期货FLGZ2跌66个跳动点,报119.49,走势较德债期货FGBLZ2好12个跳动点.

彭博报导德国对为西班牙提供预警信贷额度持开放态度,这令英债中午扩大跌幅.

但德国资深议员Norbert Barthle表示他不是特指西班牙,而是笼统的指出预防性信贷额度是欧元区新救助基金下可能的选项之一.

高盛和强生等经济晴雨表企业季度业绩强于预期,带动美股大涨.

投资人现关注周三英国央行将发布的上次货币政策会议记录,以寻找政策制定者购买更多公债提振经济意愿的线索.

英国周三还将公布就业数据,预计将显示上月请领失业金人数持稳,失业率也保持在8.1%.

10年期英债收益率GB10YT=RR升5个基点,报1.819%,较可比德债收益率差大致持稳在28个基点.(完)

--编译 李军;审校 于春红

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