〔欧洲股市〕大涨,银行股受高盛业绩带动领升

欧洲股市：受强劲的制造业调查带动升至14个月高位，但汇控业绩不佳大跌
路透伦敦/米兰2月21日 - 欧洲股市周二升至逾14个月最高水准，制造业调查结果令人鼓舞，带动的乐观情绪盖过了汇丰控股受年度税前获利下滑拖累股价大跌的影响。
* FTSEurofirst 300指数升1.4%,至1,113.14点
* Euro STOXX 50指数涨2.5%,至2,547.90点
* 银行股表现最好,此前高盛公布业绩
* 市场继续臆测西班牙或更接近寻求救助
路透伦敦10月16日电---欧洲股市周二上涨,由金融股走强领升,且市场继续臆测西班牙或更接近寻求主权救助,这也提振股市.
泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高1.4%,报1,113.14点.Euro STOXX 50指数.STOXX50E上扬2.5%,报2,547.90点,录得9月6日上涨3.4%来的最好单日表现.
STOXX Europe 600银行指数.SX7P大涨2.9%,是表现最好的板块,此前高盛(GS.N)公布的获利高于预期,[GS.N-CMN]提振金融股表现.
"目前我们略为更积极,以投资组合而言,我们较以股票为主,"KBL Switzerland首席投资长Philippe Carette说.
"之前我们的态度较防守,但现在我们在资本组合中增加更多金融股,"他补充说.
一些交易商补充说,技术分析暗示主要的欧洲股市势将进一步上涨.
Euro STOXX 50指数突破自9月中开始的下行通道.
IG France分析师Jerome Vinerier说,Euro STOXX 50指数可望更接近其年内高位2,611.42点,此为3月中触及的水平.
西班牙股市IBEX指数.IBEX升3.4%,因投资人仍然臆测该国更接近寻求主权救助.
彭博资讯报导,德国对西班牙向欧元区救助基金寻求预防性的信贷额度持开放态度,消息也扶助支持股市,提振欧元,且降低西班牙公债收益率(殖利率).
一德国议员之后表示,该报导对他的言论是"引申过甚".
德国总理梅克尔领导的德国基督教民主党(CDU)的预算发言人Norbert Barthle说,他在访问中只是想指出,预防性信贷额度是欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)下欧元区救助基金的一系列可选项之一.
英国富时100指数.FTSE升1.12%,报5,870.54点;德国股市DAX指数.GDAXI上涨1.58%,报7,376.27点,法国CAC-40指数.FCHI收高2.36%,报3,500.94点.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
路透伦敦/米兰2月21日 - 欧洲股市周二升至逾14个月最高水准，制造业调查结果令人鼓舞，带动的乐观情绪盖过了汇丰控股受年度税前获利下滑拖累股价大跌的影响。
路透米兰/伦敦2月20日 - 欧洲股市周一上扬，得益于电信与矿业类股走强。不过联合利华(Unilever)在美国卡夫亨氏(Kraft Heinz)撤回1,430亿美元收购要约后下挫，拖累大盘走势。
路透伦敦2月17日 - 欧洲股市周五基本收平盘，连续第二周周线上涨，联合利华受并购消息带动飙升，提振个人和家居用品类股，但银行股和资源类股回落。