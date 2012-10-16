〔欧洲股市〕大涨,银行股受高盛业绩带动领升

* FTSEurofirst 300指数升1.4%,至1,113.14点

* Euro STOXX 50指数涨2.5%,至2,547.90点

* 银行股表现最好,此前高盛公布业绩

* 市场继续臆测西班牙或更接近寻求救助

路透伦敦10月16日电---欧洲股市周二上涨,由金融股走强领升,且市场继续臆测西班牙或更接近寻求主权救助,这也提振股市.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高1.4%,报1,113.14点.Euro STOXX 50指数.STOXX50E上扬2.5%,报2,547.90点,录得9月6日上涨3.4%来的最好单日表现.

STOXX Europe 600银行指数.SX7P大涨2.9%,是表现最好的板块,此前高盛(GS.N)公布的获利高于预期,[GS.N-CMN]提振金融股表现.

"目前我们略为更积极,以投资组合而言,我们较以股票为主,"KBL Switzerland首席投资长Philippe Carette说.

"之前我们的态度较防守,但现在我们在资本组合中增加更多金融股,"他补充说.

一些交易商补充说,技术分析暗示主要的欧洲股市势将进一步上涨.

Euro STOXX 50指数突破自9月中开始的下行通道.

IG France分析师Jerome Vinerier说,Euro STOXX 50指数可望更接近其年内高位2,611.42点,此为3月中触及的水平.

西班牙股市IBEX指数.IBEX升3.4%,因投资人仍然臆测该国更接近寻求主权救助.

彭博资讯报导,德国对西班牙向欧元区救助基金寻求预防性的信贷额度持开放态度,消息也扶助支持股市,提振欧元,且降低西班牙公债收益率(殖利率).

一德国议员之后表示,该报导对他的言论是"引申过甚".

德国总理梅克尔领导的德国基督教民主党(CDU)的预算发言人Norbert Barthle说,他在访问中只是想指出,预防性信贷额度是欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)下欧元区救助基金的一系列可选项之一.

英国富时100指数.FTSE升1.12%,报5,870.54点;德国股市DAX指数.GDAXI上涨1.58%,报7,376.27点,法国CAC-40指数.FCHI收高2.36%,报3,500.94点.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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