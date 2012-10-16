〔金属期市〕期铜从一个月低点反弹,因股市和欧元上涨

* 投资人寄望本周欧洲领导人会议

* 铜库存降至2008年来最低

* 中国9月CPI按年升1.9%,符合预期

路透伦敦10月16日电---铜价周二从一个月低点反弹,受股市和欧元上涨提振,但需求前景不确定性令铜价升势受限.

投资人也受到对本周稍后欧洲领导人会议可能在应对希腊和西班牙债务危机计划上取得进展的希望鼓舞.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3升0.4%,报8,125美元,昨日盘中触及8,050美元的9月中旬来最低水准.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜HGZ2微跌0.15美分,报每磅3.7000美元,盘中交投区间为3.6860-3.7235美元.

欧元兑美元上涨也扶助金属价格.欧股走强对正面人气也有助益.

成交减少,因市场人士参加LME举行的活动.

"市场调整仓位动作相对清淡,近期美国经济数据不错,但要有中国经济改善的更明确迹象才能带动基本金属的进一步走势."Marex Spectron宏观策略师Guy Wolf表示.

中国9月CPI(居民消费价格指数)同比涨幅再度回落至2%下方,但非食品价格呈现上涨态势,暗示未来随着翘尾效应褪去,通胀四季度料将保持稳中有升态势,明年甚至可能加速上行.

通胀压力犹存,加上对房价反弹的忌惮,导致中国货币政策放松空间仍然有限.降息已经淡出政策视野,而调降存款准备金率的预期一再落空,也让多数分析师认为,短期来看下调存准概率很小,央行料更青睐运用逆回购来调节流动性.[ID:nSB2048865]

LME铜库存减少至210,725吨,为2008年来最低,但分析师表示,库存减少并不显示需求改善,而是转至非LME仓库.

亚洲交易商和分析师表示,中国对铜的消费需求仍疲弱,尽管现货铜较上海期货交易所近月11月铜SCFc1的价格折让由周一的150元人民币降至100元.

一项路透调查显示,在多个央行出台刺激举措后,分析师对今年最后一季和2013年铜价的悲观看法有所缓和,但预期围绕中国的不确定性将抑制铜价迅速回归看涨走势.

上周受访的27名市场人士预期,伦敦金属交易所(LME)现货铜2012年均价CMCU0料为每吨8,019.80美元,2013年料升至8,267.30美元.此结果略高于7月一项类似的调查.[ID:nST0564929]

中国最大的铜生产商-江西铜业(0358.HK) (600362.SS)一高管表示,计划明年减少国内销售并增加出口,因LME铜价强劲.

三个月期锌CMZN3连跌七个交易日,收报1,898美元,周一收报1,914.50美元.高盛周一表示,今年全球锌市场供应将过剩39.3万吨,明年为18.1万吨.

三个月期铝CMAL3收报1,957美元,昨日收报1,963.50美元.三个月期镍CMNI3由17,905美元跌至16,930美元.三个月期锡CMSN3升至21,500美元,昨日收报21,095美元.三个月期铅CMPB3升至2,113美元,周一报2,106美元.

以下为1602GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 370.05 -0.25 -0.07 344.75 7.34

LME期铝 1953.75 -9.75 -0.50 2020.00 -3.28

LME期铜 8125.00 30.50 +0.38 7600.00 6.91

LME期铅 2113.25 7.25 +0.34 2034.00 3.90

LME期镍 16956.00 -139.00 -0.81 18650.00 -9.08

LME期锡 21406.00 311.00 +1.47 19200.00 11.49

LME期锌 1902.25 -12.25 -0.64 1845.00 3.10

上海期铝 15515.00 20.00 +0.13 15845.00 -2.08

上海期铜 58790.00 240.00 +0.41 55360.00 6.20

上海期锌 15195.00 20.00 +0.13 14795.00 2.70

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 李军;审校 于春红

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