〔欧元债市〕德债走低,受累于数据和西班牙求助臆测

* 德债走低,受累于数据和西班牙求助臆测

* 市场传言西班牙接近求助,西班牙公债收益率持平

* 比利时和法国公债收益率接近纪录低位

路透伦敦10月16日电---德债周二走低,因强于预期的数据和西班牙可能接近求助的市场传言增加了对风险较高资产的胃纳,令避险公债受创.

德债期货FGBLc1跌78个跳动点,报140.84.10年期德债收益率DE10YT=TWEB攀升7个基点,报1.54%.交易商称,有关德国对向西班牙提供预防性信贷额度持开放态度的报导扶助进一步压低德债.德国之后否认了该报导.

西班牙公债收益率基本持平,10年期西班牙公债收益率ES10YT=TWEB报5.81%,分析师预计,只要西班牙求助的不确定性犹存,西班牙公债收益率将陷于区间内.西班牙将在周四标售多至45亿欧元的公债.

ZEW周二公布的一项调查显示,德国分析师及投资者信心10月连续第二个月上升,超过分析师预期.美国9月零售销售数据和花旗(C.N)获利也都强于预期.

近期德国总理梅克尔和财长朔伊布勒的讲话暗示,他们对希腊问题的立场软化.10年期希腊公债收益率GR10YT=TWEB周一跌至去年8月以来最低的17.388%,周二有所上扬,但仍接近该水平.

法国和比利时公债也承压,跟随德债走势,但收益率仍接近历史低位.

10年期比利时公债收益率BE10YT=TWEB上扬4.4个基点,报2.38%,但距离稍早触及的纪录低位2.330%不远.

10年期法国公债收益率FR10YT=TWEB上扬5.5个基点,报2.09%,但日低为2.037%,距离2.011%的纪录低位不远.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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