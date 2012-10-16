〔美国股市〕ADR收升,因美国企业业绩意外强劲提振全球股市

路透10月16日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周二上涨,因美国企业获利意外强劲,提振全球股市表现.

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR收高1.61%,美股标普500指数.SPX收升1.03%,此前高盛(GS.N)和强生(JNJ.N)均公布优于预期的业绩.

在个别企业中,在美国上市的力拓(RIO.N)(RIO.AX)上涨2.73%,报49.66美元,因公司支持今年增产计划,称其营运强劲.

电讯公司Telefonica (TEF.N) (TEF.MC)计划出售旗下以O2为品牌的德国分支,且希望将筹资约15亿欧元(20亿美元).Telefonica跳升3.88%,报13.65美元.

印度汽车制造商塔塔汽车(TTM.N) (TAMO.NS)的印度市场业务主管表示,计划在大约三年内在美国推出其Nano车款的新一代版本.在美国上市的塔塔汽车股价升0.5%,报25.21美元.

纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR大涨1.9%.亚洲ADR指数.BKAS收高1.2%.拉丁美洲ADR指数.BKLA收升0.84%.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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