〔全球金市〕金价上扬,因美国消费者物价指数上扬且美元走低

* 美国CPI数据公布后,美国股市上扬并推升金价

* 市场受到技术性买盘支撑,因金价守在50日移动均线之上

* 全球最大黄金和白银ETFs报告持仓量减少

路透纽约10月16日电---金价周二上扬,结束两日大跌之势,受助于美元普跌,以及数据显示美国消费者物价指数攀升,但不足以影响美国联邦储备理事会(FED,美联储)的宽松货币政策.

金价在周一跌至一个月低位后反弹,之前美国劳工部发布的数据显示,美国9月消费者物价指数(CPI)攀升0.6%,与分析师预期和8月数据一致.美国股市劲扬也扶助支撑金价.

技术买盘也扶助提振金价.尽管周一走低,但金价仍守在远高于其关键支撑位--50日移动均线的水平.

Sarhan Capital的首席执行长Adam Sarhan称,如果金价守在50日移动均线之上,将准备挑战下一个重大阻力位1,800美元.

1805GMT时,现货金XAU=上扬0.5%,至每盎司1,744.60美元,远高于上日触及的一个月低位1,728.75美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期金GCZ2收涨8.70美元,报1,746.30美元,路透初步数据显示,成交量较30日均值低约45%.

部分分析师表示,一些金市投资者离场观望,因在第二轮总统候选人电视辩论今日稍晚举行前,存在政治不确定性.

交易商称,按计划将于1月出现的自动减支和加税的"财政悬崖"也引发一定程度的避险买盘.财政悬崖将给经济造成冲击,并导致美联储进一步印钞以提振经济.

在周一回落后,投资者看似开始削减其黄金看涨头寸.路透追踪的黄金上市交易基金的黄金持有量周一减少,因最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust (GLD)的黄金持有量减少.

另外,最大的白银上市交易基金iShares Silver Trust (SLV)的白银持有量周一也减少约30万盎司.

其他贵金属也在周一下跌后反弹.

现货白银XAG=升0.6%,报每盎司32.87美元.

现货铂金XPT=上扬0.1%,报1,636.74美元,现货钯金XPD=升0.9%,至635.47美元.

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最新价格/ 当日 当日 当日 当日 成交量

结算价 变动 涨跌% 低位 高位

COMEX黄金期货 GCQ2 1746.30 8.70 0.5 1736.10 1748.90 91,883

COMEX白银期货 SIN2 32.959 0.216 0.7 32.655 33.080 25,677

COMEX铂金期货 PLN2 1645.20 12.90 0.8 1635.00 1652.70 5,140

COMEX钯金期货 PAU2 638.95 6.35 1.0 631.50 642.40 1,683

现货金 XAU= 1744.60 9.11 0.5 1735.40 1747.20

现货银 XAG= 32.870 0.180 0.6 32.650 33.020

现货铂金 XPT= 1636.74 1.48 0.1 1635.75 1645.24

现货钯金 XPD= 635.47 5.87 0.9 634.27 640.00

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=