〔美股盘后〕英特尔公布业绩后,盘后股价先跌后回升

路透纽约10月16日电---晶片巨擘英特尔(INTC.O)在周二美股盘后交易中升0.4%,此前该公司公布业绩,股价一度下挫1.6%.
英特尔公布第三季每股盈利(EPS)为0.58美元,营收135亿美元.根据汤森路透I/B/E/S,市场预计英特尔第三季每股盈利0.49美元,营收132.3亿美元.
英特尔预计第四季营收136亿美元,加减5亿美元;市场预计英特尔第四季营收137.4亿美元.
英特尔第三季GAAP毛利率为63.3%,第二季为63.4%,公司预计第四季毛利率57%,非GAAP毛利率为58%,均加减几个百分点.(完)
--编译 李军;审校 母红
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