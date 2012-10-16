〔美股盘后〕IBM盘后下跌3%,此前公布第三季业绩

路透纽约10月16日电---IBM(IBM.N)在周二美股盘后交易中下跌3%,此前公布业绩.

IBM公布第三季GAAP每股盈利为3.44美元,非GAAP每股营运收益为3.62美元.第三季营收为247亿美元.IBM第三季总毛利率为47.4%,去年第三季为46.5%.