〔美股盘后〕IBM盘后下跌3%,此前公布第三季业绩

路透纽约10月16日电---IBM(IBM.N)在周二美股盘后交易中下跌3%,此前公布业绩.
IBM公布第三季GAAP每股盈利为3.44美元,非GAAP每股营运收益为3.62美元.第三季营收为247亿美元.IBM第三季总毛利率为47.4%,去年第三季为46.5%.
根据汤森路透I/B/E/S,分析师原本预计IBM第三季每股盈利3.62美元,营收为253.8亿美元.
IBM预计2012会计年度非GAAP每股运营获利至少为15.10美元,GAAP每股盈利至少为14.29美元.
根据汤森路透I/B/E/S,分析师预计IBM今年每股盈利15.15美元,营收1,052.7亿美元.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
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