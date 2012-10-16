〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货因逢低买入而收高,但尾盘缩减升幅

路透10月16日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收高,因在两天下跌后有逢低买入,及传闻中国对美国大豆出口有需求.不过,大豆在尾盘缩减升幅.

美国农业部(USDA)证实销售110,150吨在2012/13年交付的美国大豆,目的地不祥.

尾盘大豆升幅受限,因缺乏新消息和忧虑南美大豆丰收前景.

阿根廷南部过去整整两天的降雨,应提振2013年玉米和大豆播种前景,而巴西本周料将迎来降雨,有利作物生长,这包括巴西东北部较干燥的地区.

周一稍晚,美国农业部称美国大豆完成收割率为71%,高于上周的58%,且高于五年均值58%.

油世界表示,向日葵油,菜子油和豆油的全球出口供应大幅下降,将使今年全球更依靠棕榈油.

指标CBOT-11月大豆合约SX2升1-1/4美分,报每蒲式耳14.93-3/4美元.

10月豆粕合约SMc1收低3.30美元,报每短吨452.80美元.

10月豆油合约BOc1收升0.46美分,报每磅50.47美分.

今日CBOT大豆期货的预估成交量为178,613口,豆粕期货为49,562口,豆油期货为73,609口.

以下为CBOT农产品期货在1932 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 738.25 1.00 0.1% 14.2%

CBOT大豆Sc1 1493.75 1.25 0.1% 24.6%

CBOT豆粕SMc1 452.80 -3.30 -0.7% 46.3%

CBOT豆油BOc1 50.47 0.46 0.9% -3.1%

CBOT小麦Wc1 847.75 -0.50 -0.1% 29.9%

CBOT稻米RRc1 1487.00 -14.00 -0.9% 1.8%

EU小麦BL2H0 257.25 -1.75 -0.7% 27.0%

NYMEX原油期货CLc1 92.05 0.20 0.2% -6.9%

道琼工业指数.DJI 13,530 106 0.8% 10.7%

现货金XAU= 1745.40 9.91 0.6% 11.6%

欧元/美元EUR= 1.3045 0.0097 0.7% 0.8%

美元指数.DXY 79.3910 -0.3520 -0.4% -1.0%

波罗的海

干散货指数.BADI 981 40 4.3% -43.6%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

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