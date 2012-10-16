〔美国债市〕公债价格下滑,因风险意愿升温打压公债吸引力

* 高盛业绩提振股市,欧元兑美元上涨

* 美国9月消费者物价指数升0.6%

* 两年期互换价差跌穿10个基点,为利多信贷迹象

路透纽约10月16日电---美国公债价格周二第二个交易日下滑,因高盛(GS.N)公布强劲的业绩,且有关欧盟援助西班牙的传闻刺激投资人的风险意愿,带动股市上扬,打压美国公债的避险吸引力.

高盛公布第三季录得盈利,扭转上年同期亏损局面,因股市和债市投资取得收益,令公司营收增长逾一倍.[GS.N-CMN]

另外,欧元兑美元上涨,受助于持续有传闻称西班牙可能很快会向欧盟求援,且德国经济信心有暂时改善的迹象.

"今日冒险交易令公债收益率小涨,"Action Economics全球固定收益分析部门董事总经理Kim Rupert表示.

Rupert表示,美国公债仍相对处于区间交投,"仍有足够的不确定性令公债短期内陷于狭窄区间内,且交投颇为清淡."

指标10年期公债价格US10YT=RR回落17/32,收益率报1.73%,高于周一尾盘的1.67%.30年期公债价格US30YT=RR跌1-15/32,收益率报2.92%,周一尾盘报2.85%.

自8月初,10年期公债收益率就大致处于区间交投,成交低迷,因许多投资人在下月美国大选前不愿建仓.

但BMO Capital Markets美国公债交易部门主管Scott Graham表示,如果共和党总统候选人罗姆尼当选,公债走势可能改变.

"这将对明年美联储的组成有重大影响.鉴于看似不设限的量化宽松政策和开放式的抵押贷款支持债券购买计划,市场将对罗姆尼获胜作出颇为激烈的反应."他表示.

罗姆尼表示,如果他当选,将在美联储主席贝南克2014年1月任期结束时将他替换掉,这令目前的开放式量化宽松政策更可能告终.

Graham表示,这就意味着市场因此会预计通胀下滑,美联储购债计划中的重点-中期公债会跑输.

"可能为此最佳的调整仓位动作是大规模令收益率曲线趋平的交易."他称.

但一些投资人预计在总统大选以及明年年初减税和削减支出到期,即所谓的"财政悬崖"来临前,美国公债将继续获得买盘.

"较长期而言,我们看空美国公债,但短期我认为有足够的(经济)不利因素令你持有避险工具,对持有美国公债感到放心."Calvert Investment Management投资组合经理人Matt Duch表示.

"从需求和供应的角度看,由于有美联储的买盘,美国公债的技术面仍强劲."Duch称.

周二公布的数据显示,美国9月消费者物价指数升0.6%,因汽油成本增加,公债对此无甚反应.

两年期利率互换利差收紧逾一个基点,至10个基点下方,显示信贷条件正在放松.

两年期互换利差USD2YTS=TWEB自年初已经收窄了超过45个基点.

-----------------------2005 GMT--------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-31/32 (-01/32) 0.270

五年期公债US5YT=RR 99-21/32 (-05/32) 0.694

10年期公债US10YT=RR 99-04/32 (-16/32) 1.722

30年期公债US30YT=RR 96-20/32 (-1-14/32) 2.921 (完)

--编译 李军;审校 于春红

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