〔加拿大汇市〕加元兑美元跌至近两周低点,受央行总裁讲话影响

路透多伦多10月16日电---加元兑美元周二触及近两周低点,表现逊于其他主要货币,此前加拿大央行总裁的讲话没有提及该行长期保持的升息立场.
加拿大央行总裁卡尼表示,加拿大央行将竭尽所能坚守通胀目标,并承认全球不确定性对加拿大经济有影响.
但讲话中没有谈到有关一旦条件允许将撤走"大规模刺激货币政策"的关键鹰派措辞.
加元起初对此反应不大,但随着交易商认为这是对通胀温和的暗示后,加元在海外市场走软.
加元兑美元CAD=D4收报0.9868加元或1.0134美元,周一收报0.9800加元或1.0204美元.加元早盘触及0.9880加元,为10月3日来最低.(完)
--编译 李军;审校 利棣儿
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