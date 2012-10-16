〔加拿大汇市〕加元兑美元跌至近两周低点,受央行总裁讲话影响

路透多伦多10月16日电---加元兑美元周二触及近两周低点,表现逊于其他主要货币,此前加拿大央行总裁的讲话没有提及该行长期保持的升息立场.

加拿大央行总裁卡尼表示,加拿大央行将竭尽所能坚守通胀目标,并承认全球不确定性对加拿大经济有影响.

但讲话中没有谈到有关一旦条件允许将撤走"大规模刺激货币政策"的关键鹰派措辞.

加元起初对此反应不大,但随着交易商认为这是对通胀温和的暗示后,加元在海外市场走软.