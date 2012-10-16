〔加拿大股市〕收高,受美国企业业绩和经济数据强于预期带动

路透多伦多10月16日电---加拿大股市主要股指周二上扬逾1%,强于预期的美国企业业绩、经济数据以及商品价格上涨鼓舞了投资人信心.

矿业股和能源股分别大涨2.5%和1.75%,因金价和铜价从一个月低点反弹.包括矿业股在内的原材料股升2.08%.

金融股则升1.09%.金融股、能源股和原材料股占指数权重约四分之三.

强生(JNJ.N)和高盛(GS.N)的业绩优于预期,缓和了对全球经济放缓的担忧,令投资人对业绩期剩余时间表现的期望值增加,带动全球股市连升第二日.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高177.74点,或1.45%,至12,407.70点,大盘10大类股齐奏凯歌.(完)

--编译 李军;审校 母红

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