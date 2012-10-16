〔美国股市〕因强生和高盛业绩强劲而跳升,但IBM和英特尔财报后盘后下挫

* 高盈的获利强于预期,股价下滑

* 强生上调获利预估

* 花旗集团执行长潘迪特辞职,令人意外

* 道指和标普500指数均升1%,Nasdaq指数涨1.2%

路透纽约10月16日电---美国股市周二收升,标普500指数录得一个月来最好表现的两天,因强生和其他经济寒暑表企业获利强劲,使市场对尚未公布的企业财报良好的希望升温.

美国医疗保健多元化企业强生(JNJ.N)也上调其全年获利预估.公司股价升1.4%,至69.55美元,扶助道指录得9月13日来表现最好的一天,当天美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布推出第三轮量化宽松政策(QE3).

高盛(GS.N)的季度获利也高于市场预期,其营收增长逾一倍,且上调季度派息.不过,高盛在客户交易的获利下降,高盛股价跌1%,至123.22美元.

在高盛公布业绩前,花旗集团(C.N)上日公布良好的业绩.周二花旗集团执行长潘迪特辞职,令市场意外,花旗股价跳升1.6%,至37.25美元.标普金融类指数.GSPF升0.7%.

美国企业第三季业绩期正进行得如火如荼,已有80间标普500指数成份股公布业绩.季报开始前,多家企业发出盈警,令市场忧虑欧洲和中国经济增长放缓对美国企业的影响将较原先所想严重.

"金融企业表现证实是相当良好,这为本周股市再推了一把."Beam Capital Management LLC董事总经理Mohannad Aama说,"股市将可能被推高一些,视乎企业业绩如何,但我们还要等待,直至看到经济指标改善."

根据汤森路透数据显示,市场仍预期标普500指数成份企业的季度获利整体而言同比下跌2.3%,但这预估的确较上周预估略有改善.

道琼工业指数.DJI收高127.55点,或0.95%,至13,551.78点;标准普尔500指数.SPX收涨14.79点,或1.03%,至1,454.92点.Nasdaq指数.IXIC上扬36.99点,或1.21%,至3,101.17点.

标普500指数过去两天升1.8%,从上周下滑2.2%的跌势中反弹.上周标普500指数录得四个月来表现最差的一周.

盘后,国际商业机器(IBM)(IBM.N)公布业绩,股价盘后下挫3.3%,至204.10美元.IBM在常规交易时段收升1%,至211美元.[IBM.N-CMN]

英特尔(INTC.O)盘后公布业绩后也下挫1.5%,报22.02美元,该公司对第四季毛利率的预估不及市场预期.[INTC.O-CMN]

在常规交易时段,可口可乐(KO.N)股价下滑0.6%,至37.90美元.周二可口可乐公布的季度获利与分析师预估相符,不过营收略低于分析师预估.[KO.N-CMN]

美国保险业者UnitedHealth下跌1.1%,至56.88美元,此前公司公布高于预期的季度获利,但给出谨慎的财测.

经济数据显示美国9月消费者物价指数升0.6%,因汽油成本急升,对消费者支出能力构成威胁.另方面,通胀压力似乎不会脱离美联储超宽松政策的轨道.扣除食物和能源价格后,核心CPI升0.1%,低于预估的上升0.2%.[US-ECI-CMN]

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约62亿股,低于约65.1亿股的今年日成交均值.

纽约证交所涨跌股家数之比为逾3:1,Nasdaq市场为约2:1.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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