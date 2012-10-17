〔欧洲汇市〕英国就业数据强劲及英国央行会议记录提振英镑表现

* 英镑兑美元升至一周高位

* 英国就业数据强劲和英国央行会议记录降低扩大量化宽松政策的机率

* 焦点转向本周稍晚数据,且关注下周第三季GDP初值出炉

* 但英镑兑欧元下跌,稍早触及四个月低点

路透伦敦10月17日电---英镑兑美元周三升至逾一周高位,因在英国经济普遍较弱的情况下,英国就业数据优于预期,且市场对英国将推出更多货币刺激举措提出新疑虑.

但欧元全线上涨.英镑兑欧元一度跌至四个月低位,此前穆迪确认西班牙评级,缓解了市场对西班牙评级可能下降至"垃圾"级别的忧虑.

英国就业数据强劲,降低了英国央行将进一步印钞的前景,且央行会议记录显示货币政策委员会对需要推出更多经济刺激举措的意见分歧.

英镑兑美元GBP=D4升约0.4%,至1.6178美元,为10月5日来的最高,进一步上涨的话,目标在该日的日高1.6218.

"失业数据的确令市场意外,且我相信市场没有预料到央行会议记录会显示委员的意见分歧,"Western Union Business Solutions分析师Nawaz Ali说.

数据显示英国9月请领失业金人数减少4,000人(预估为持平);失业率为4.8%.[ID:nST0565479]

此数据令英国经济在之前的三季萎缩后,将可能在第三季适当复苏.下周英国将公布第三季国内生产总值(GDP)初值.

CIBC Markets汇市策略部主管Jeremy Stretch说,就业数据暗示了英镑兑美元应该可以保持在约1.61-1.75美元.

多数分析师预期英国央行在11月将扩大量化宽松政策,尽管周三公布的就业数据及央行会议记录可能降低这一预期.

在接近伦敦市场尾盘,英镑兑欧元缩减稍早跌幅,但仍收低.

欧元兑英镑EURGBP=D4升0.1%,至0.8116英镑,低于稍早触及0.8137的日高,此为6月中来的最高.

不过,若欧元跌穿且持续交投在切入位于0.8112英镑左右的200日移动均线下方的话,欧元将进一步走软.

"我们看到欧元/英镑上涨的可能性,但较之英镑,市场将是较偏向欧元主题,"苏格兰皇家银行策略师Melinda Burgess补充说,欧元兑英镑可能升至0.82-0.83英镑.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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