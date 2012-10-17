〔欧元债市〕穆迪确认西班牙评等后西班牙公债收益率触及4月初来最低

* 西班牙公债收益率触及4月初来最低

* 德债挫至三周低点,因穆迪确认西班牙评等

* 德国两年期公债收益率上升刺激标售需求

路透伦敦10月17日电---西班牙公债收益率周三降至4月初来最低,此前穆迪确认了西班牙的投资级别评等,消除了对欧元区第四大经济体的一个即时威胁.

周二穆迪确认西班牙"Baa3"信贷评等,缓和了对其评等可能被下调至"垃圾"级别的普遍忧虑.如果被降至垃圾级别,西班牙公债将被剔除出指标指数,投资人将被迫出货.

尽管穆迪给予西班牙的评等展望仍为负面,但确认评等可能会提振周四高至45亿欧元西班牙三年期、四年期和10年期公债的发售.分析师表示,发售结果强劲可能带动公债进一步上涨.

10年期西班牙公债收益率ES10YT=TWEB跌32个基点,报5.50%,为4月初来首见,较可比德债利差跌穿400个基点,为逾六个月首见.

尽管穆迪的声明令投资人对较高风险资产的兴致增加,但不太可能打压周三避险德国两年期公债标售的需求.

分析师表示,近期收益率上升以及西班牙求援时机的不确定性支撑了标售的需求.

意大利公债跟随西班牙公债走强,10年期意大利公债收益率IT10YT=TWEB触及3月来最低的4.771%.

德债期货FGBLc1跌穿140.00,为三周来首次,结算价大跌逾一大点,报139.75.10年期德债收益率DE10YT=TWEB攀升9个基点,报1.637%.(完)

--编译 李军;审校 母红

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