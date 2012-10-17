〔金属期市〕期铜因美国楼市数据强劲而上涨,关注中国GDP数据

* 在中国发布GDP数据前,市场不安

* 穆迪确认西班牙投资级别评等

* 欧元兑美元触及一个月高位

路透伦敦10月17日电---铜价周三上涨,因欧元走强和美国楼市数据意外强劲,但投资人担心中国即将公布的经济成长数据以及对欧洲峰会是否能在解决欧债危机上取得进展有疑虑,铜价升幅受限.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3升1.17%,报8,220美元,日高为8,233美元.

成交减少,因许多市场人士参加LME周举行的活动.铜价在过去几日测试近期交投区间8,100-8,400美元的底部.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜HGZ2升4.8美分,报每磅3.748美元,盘中交投区间为3.6885-3.7550美元.

欧元兑美元周三触及一个月高位,受穆迪确认西班牙投资级别评等以及对西班牙下个月将求援的臆测升温提振.

美国商务部周三公布,9月房屋开工上升15.0%,年率为87.2万户(预估为77.0万户),为2008年8月以来最高.[ECI-US-CMN]数据对支撑铜价也有帮助.

"美国经济正显露良好稳定迹象.市场对中国的举措有很大期望,但目前更关注欧洲情势发展.中国经济在放缓,但这也是因欧洲的局势."金属咨询公司T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi表示.

西班牙政府周二躲过一劫,美国穆迪投资服务公司(Moody's)确认了该国债信评级的投资级别,舒缓了外界对该国评级可能被降至垃圾级的广泛担忧.[ID:nSB2052629]

路透访查的分析师预计中国7-9月该季经济成长年率可能连续第七季放缓,至7.4%,为全球金融危机严重时期以来的最低水准.

三个月期铝CMAL3收高1.64%,报1,989美元,三个月期锌CMZN3收高1.21%,报1,921美元,三个月期铅CMPB3升1.99%,报2,155美元,三个月期锡CMSN3升0.33%,至21,570美元,三个月期镍CMNI3大涨1.48%,报17,180美元.

以下为1626GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 374.70 4.60 +1.24 334.65 11.97

LME期铝 1989.00 32.00 +1.64 2230.00 -10.81

LME期铜 8219.00 94.00 +1.16 7375.00 11.44

LME期铅 2159.00 46.00 +2.18 2432.00 -11.23

LME期镍 17180.00 250.00 +1.48 18525.00 -7.26

LME期锡 21565.00 65.00 +0.30 16950.00 27.23

LME期锌 1921.00 23.00 +1.21 2560.00 -24.96

上海期铝 15490.00 -25.00 -0.16 17160.00 -9.73

上海期铜 58660.00 -130.00 -0.22 59900.00 -2.07

上海期锌 15120.00 -75.00 -0.49 21195.00 -28.66

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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