〔纽约期市〕ICE期棉涨停触及五个月高位,因忧虑短期供应

路透纽约10月17日电---洲际交易所(ICE)期棉价格周三跳升约4%触及五个月高位,连涨第二天,因市场交割的棉花品质差,令投资人忧虑短期供应.

市场忧虑美国东南部棉田早期采摘的棉花拥有较高水平的"马克隆值"("micronaire"),可导致纺织厂在纺织过程中粗纤维断裂.这一忧虑引发本周棉价上涨.

ICE交投最活跃的12月合约CTZ2触及3美分的涨停限制,至每磅77.86美分.此为美国近月合约自5月15日来的最高水平.

交易商称,如果12月棉花合约的涨势得以持续,将可能升至每磅80美分以上的5月高位,并警告如此高价格将可能阻吓纺厂的需求.

"对需求而言,这肯定将可能发生的最糟糕事情,因纺厂将不会在高价时追货,他们宁愿在其纤维混合中使用更多化学合成物,"Knight Futures棉花专家Sharon Johnson说.

过去两天,12月棉花合约累计劲升5.52美分,或7.6%.在美国市场,棉花表现优于其他商品,连续第二天在汤森路透-Jefferies CRB指数.TRJCRB中升幅最大.该指数追踪19种原材料市场表现.

汤森路透数据显示,1710 GMT时,ICE期棉成交量高于21,844口,较30日均值高出约175%.周二,成交量超过54,000口,较30天均值高出220%.(完)