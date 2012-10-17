〔纽约期市〕ICE阿拉比卡咖啡期货跌向近期低位,因库存增加

路透纽约/伦敦10月17日电---洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周三收低,跌向本周稍早触及的五周低位,因市场很难消化充足的供应,同时可可和原糖亦下跌,与今日大宗商品的强劲走势相反.

汤森路透Jefferies CRB指数.TRJCRB涨0.5%,因美元下跌,铜价及美国谷物价格上涨.

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货KCc1下跌1.30美分,或0.8%,报每磅1.6150美元,该合约周一触及9月6日以来近月合约最低位1.5950美元.

"今天更多是技术性走势,而不是其他因素.未能突破昨日高位,所以市场下跌,"纽约一老咖啡交易员称.

交易员注意到ICE阿拉比卡咖啡库存持续上升,触及逾两年最高位,因哥伦比亚产量料从近期低位反弹,而中美洲主产国洪都拉斯亦在增加阿拉比卡咖啡出口.

"鉴于阿拉比卡咖啡价格极低,我们预计将反弹,尽管巴西收成改善可能将抑制涨势,"渣打银行表示.

阿拉比卡咖啡期货已从2011年5月创下的近月合约高位3.0625美元下跌近50%,增产帮助缓解了供应紧张状况,另外投资者对该种商品的兴趣也在消退.

人们对阿拉比卡咖啡的需求正转至更加便宜的罗布斯塔咖啡,这也帮助推动了前者的跌势.

1月罗布斯塔咖啡期货LRCF3收低7美元,或0.3%,报每吨2,058美元.

ICE-12月可可期货CCZ2结算价跌33美元,或1.4%,报每吨2,385美元,伦敦3月可可期货LCCH3下挫22英镑,或1.4%,报每吨1,535英镑.

ICE-3月原糖期货SBc1收低0.06美分,或0.4%,报每磅20.11美分.

伦敦12月白糖期货LSUc1下滑2.60美元,或0.5%,报每吨555.30美元.(完)