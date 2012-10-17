〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货受技术性买盘带动收高,因美元走弱

路透10月17日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三上涨,交易商说,受技术性买盘带动,因美元下跌,且因玉米尝试在当前水平附近站稳,目前价格水平较8月初创下每蒲式耳8.49美元纪录高位低约13%或约1美元.

玉米价格下滑令投资人寄望玉米终端买家需求改善.周三,韩国交易商称,韩国Major Feedmill Group (MFG)表示正透过标购,寻求最多210,000吨来自美国的3号或更好品级玉米、南美、南非或东欧原产地的玉米.

旱灾造成玉米价格上涨已影响美国玉米出口销售.美国农业部周四将公布其周度出口销售报告.分析师预期,美国农业部数据将显示上周美国玉米出口介于100,000-300,000吨,高于之前一周总计的仅14,200吨.

中国国家粮油信息中心月度报告显示,预期中国今年玉米产量上升4.3%,至2.01亿吨.中国是全球第二大玉米消费国.

12月玉米合约关键阻力位在50日移动均线切入位7.76-1/2美元,关键支撑位在100日移动均线切入位7.18美元,九日相对强弱指标为47.

指标12月玉米期货合约CZ2结算价上升7-1/4美分,报每蒲式耳7.45-1/2美元.

今日CBOT玉米期货成交量预估为131,764口.(完)

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