〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货受技术性买盘带动收高,因美元走弱

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透10月17日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三上涨,交易商说,受技术性买盘带动,因美元下跌,且因玉米尝试在当前水平附近站稳,目前价格水平较8月初创下每蒲式耳8.49美元纪录高位低约13%或约1美元.
玉米价格下滑令投资人寄望玉米终端买家需求改善.周三,韩国交易商称,韩国Major Feedmill Group (MFG)表示正透过标购,寻求最多210,000吨来自美国的3号或更好品级玉米、南美、南非或东欧原产地的玉米.
旱灾造成玉米价格上涨已影响美国玉米出口销售.美国农业部周四将公布其周度出口销售报告.分析师预期,美国农业部数据将显示上周美国玉米出口介于100,000-300,000吨,高于之前一周总计的仅14,200吨.
中国国家粮油信息中心月度报告显示,预期中国今年玉米产量上升4.3%,至2.01亿吨.中国是全球第二大玉米消费国.
12月玉米合约关键阻力位在50日移动均线切入位7.76-1/2美元,关键支撑位在100日移动均线切入位7.18美元,九日相对强弱指标为47.
指标12月玉米期货合约CZ2结算价上升7-1/4美分,报每蒲式耳7.45-1/2美元.
今日CBOT玉米期货成交量预估为131,764口.(完)
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--编译 利棣儿;审校 李军
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。