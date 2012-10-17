〔美国股市〕ADR上扬,因穆迪确认西班牙评级且美国数据向好

路透10月17日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周三上扬,因穆迪确认西班牙评等,且美国楼市数据强劲提振股市.

穆迪周二确认了西班牙的投资级评等,打消了市场对该国评等将被调降至垃圾级的忧虑.在美国上市的西班牙国际银行(SAN.N) (SAN.MC)劲扬4.32%,报7.97美元.

Telefonica (TEF.N) (TEF.MC)急升3.88%,报14.18美元,之前一份招股书显示,其德国业务在2016年前将因税收减免而无需缴税,可能使该公司保持高额的股息,并使其股票发行对投资者具有很强的吸引力.

力拓(BHP.N) (BHP.AX)上扬,因该公司表示,将推进提高铁矿石产量的计划.力拓劲扬3.06%,报71.17美元.

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR收高0.83%,美股标普500指数.SPX收升0.41%.

纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR大涨1.01%.亚洲ADR指数.BKAS收高0.7%.拉丁美洲ADR指数.BKLA收升0.09%.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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