〔美国股市〕ADR上扬,因穆迪确认西班牙评级且美国数据向好

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透10月17日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周三上扬,因穆迪确认西班牙评等,且美国楼市数据强劲提振股市.
穆迪周二确认了西班牙的投资级评等,打消了市场对该国评等将被调降至垃圾级的忧虑.在美国上市的西班牙国际银行(SAN.N) (SAN.MC)劲扬4.32%,报7.97美元.
Telefonica (TEF.N) (TEF.MC)急升3.88%,报14.18美元,之前一份招股书显示,其德国业务在2016年前将因税收减免而无需缴税,可能使该公司保持高额的股息,并使其股票发行对投资者具有很强的吸引力.
力拓(BHP.N) (BHP.AX)上扬,因该公司表示,将推进提高铁矿石产量的计划.力拓劲扬3.06%,报71.17美元.
纽约梅隆银行ADR指数.BKADR收高0.83%,美股标普500指数.SPX收升0.41%.
纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR大涨1.01%.亚洲ADR指数.BKAS收高0.7%.拉丁美洲ADR指数.BKLA收升0.09%.(完)
--编译 母红;审校 利棣儿
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。