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货币新闻 | 2012年 10月 18日 星期四 04:28 BJT

〔美股业绩〕美国运通第三季获利仅小幅增长

路透10月17日电---美国运通(AXP.N)周三公布第三季盈利仅小幅增长,因运通卡用户支出增长连续第二季保持低迷.

公司公布,第三季净利12.5亿美元,或每股盈利(EPS)0.19美元,较上年同期的12.4亿美元微增1%,上年同期每股盈利为1.03美元.

第三季扣除利息支出的总营收为78.6亿美元,按年增加4%.

美国的运通卡用户支出期内增长8%,尽管增幅高于第二季,但仍低于过去九个季度双位数的增幅.

根据汤森路透I/B/E/S,分析师预计,该公司第三季每股盈利1.09美元,营收为79亿美元.(完)

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--编译 李军;审校 利棣儿

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