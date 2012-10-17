〔美股业绩〕美国运通第三季获利仅小幅增长

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透10月17日电---美国运通(AXP.N)周三公布第三季盈利仅小幅增长,因运通卡用户支出增长连续第二季保持低迷.
公司公布,第三季净利12.5亿美元,或每股盈利(EPS)0.19美元,较上年同期的12.4亿美元微增1%,上年同期每股盈利为1.03美元.
第三季扣除利息支出的总营收为78.6亿美元,按年增加4%.
美国的运通卡用户支出期内增长8%,尽管增幅高于第二季,但仍低于过去九个季度双位数的增幅.
根据汤森路透I/B/E/S,分析师预计,该公司第三季每股盈利1.09美元,营收为79亿美元.(完)
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--编译 李军;审校 利棣儿
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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