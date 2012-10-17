〔加拿大汇市〕加元兑美元上涨,因穆迪维持西班牙投资级别信贷评等

路透多伦多10月17日电---加元兑美元周三上涨,跟随较高风险资产的普涨势头,此前西班牙躲过了信贷评等遭调降的劫数,且市场对该国政府将在下月求援的臆测升温.

西班牙政府周二躲过一劫,美国穆迪投资服务公司(Moody's)确认了该国债信评级的投资级别,舒缓了外界对该国评级可能被降至垃圾级的广泛担忧.[ID:nSB2052629]

美国商务部周三公布,9月房屋开工上升15.0%,年率为87.2万户(预估为77.0万户),为2008年7月以来最高.[ECI-US-CMN]数据对加元走势也有帮助.

加元兑美元CAD=D4收报0.9780加元或1.0225美元,周二收报0.9868加元或1.0134美元.

有交易员表示,加元的阻力位在约0.9775加元或1.0230美元.

周三,加元兑其他主要货币走软,兑欧元EURCAD=R跌至约四个月低点1.2941加元或0.7727欧元,兑瑞郎CHFCAD=R也挫至逾三个月低点.(完)

--编译 李军;审校 于春红

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